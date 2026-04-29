Moet Vingegaard vertrekken bij Visma-Lease a Bike? Riis ziet een ideale nieuwe ploeg

INEOS Grenadiers krijgt met Deense technologiebedrijf Netcompany een nieuwe hoofdsponsor. Volgens Bjarne Riis moet Jonas Vingegaard er dan ook stevig over nadenken om de overstap te maken naar die ploeg.

Deense investeerder bij INEOS Grenadiers

Netcompany Ineos Cycling Team wordt de nieuwe naam van het voormalige Team Sky. Het Deense technologiebedrijf Netcompany zou vijf jaar lang zo'n 20 miljoen euro per jaar in de ploeg pompen om het weer naar de top te brengen.

In 2019 won Egan Bernal als laatste de Tour voor de ploeg, Geraint Thomas stond in 2022 als laatste van de ploeg op het podium. De Tour winnen moet opnieuw het doel worden, maar een echte kopman heeft Netcompany-Ineos niet.

Bjarne Riis ziet een transfer van Jonas Vingegaard, samen met Mads Pedersen de beste Deense renner, als een mogelijkheid. Riis vindt namelijk dat Vingegaard niet meer helemaal op zijn plaats zit bij Visma-Lease a Bike.

Visma-Lease a Bike niet meer sterk genoeg voor Vingegaard?

"Het is beste ploeg waar hij naartoe zou kunnen gaan als hij Pogacar wil bedreigen", zegt Riis bij het Deense BT. "Ik ben wat bang om het te zeggen, maar op dit moment is Visma-Lease a Bike gewoon niet sterk genoeg."

Riis wijst onder meer naar het vertrek van heel wat belangrijke pionnen zoals Tiesj Benoot en Dylan van Baarle, die Vingegaard aan zijn eindzeges hebben geholopen in de Tour. Vingegaard moet volgens Riis dan ook overwegen om te vertrekken .



"Het zou getuigen van een gebrek aan ambitie als Jonas de optie niet zou overwegen. Ik zeg niet dat hij daadwerkelijk gaat vertrekken bij Visma, maar hij moet er op zijn minst wel serieus over nadenken."

Vingegaard heeft wel nog altijd een contract bij Visma-Lease a Bike tot eind 2028. Als hij wil vertrekken bij Visma-Lease a Bike, dan zal dat stevige contract ook nog afgekocht moeten worden. En dat kan het wel een bijzonder dure transfer maken.