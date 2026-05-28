Van Aert schakelt om en heeft een knipoog naar humoristisch tv-programma in huis

Kevin Vanbuggenhout
Bij Wout van Aert kunnen we terecht voor goede prestaties, maar ook soms voor een leuke kwinkslag. Zijn knipoog naar een humoristisch Vlaams tv-programma hoort zeker ook in die categorie.

Voor fans van de meer ludieke dingen des levens is de Strava-pagina van Van Aert een aanrader. De gegevens van zijn trainingstochten zijn vaak voorzien van goed gevonden en creatieve titels. Van Aert houdt er wel van om zijn volgers te laten raden naar wat hij soms bedoelt. De ene keer lukt dat al beter dan de andere keer.

Recent was hij op Strava vooral goed voor Engelstalige titels. Het ging van: "That was a proper immunity booster" over "Nailed that plug" tot "Start of another special day". Dat Van Aert het Engels goed machtig is, weten we uit zijn interviews met buitenlandse media. Hij heeft het echter op Strava toch niet altijd volgehouden in het Engels.

De band tussen Van Aert en Italië

Bij een fietstocht die hij een paar dagen geleden aflegde met ploegmaat Matteo Jorgenson, schakelde Van Aert over naar het Italiaans. "Protocollo di doppio allenamento" schrijft Van Aert, wat zoveel betekent als dubbel trainingsprotocol. Van Aert heeft een speciale band met Italië: hij heeft er veel fans en presteerde er vaak sterk.

Bovendien gaat hij ook graag met Sarah en de kinderen op vakantie in Italië. Zoals het klokje thuis tikt, tikt het echter nergens. Ook de kennis van de Vlaamse cultuur heeft Van Aert onder de knie. "Nen BIR", schrijft hij bij de training van woensdag, waar Affini en Armirail ook bij waren. Het lijkt een verwijzing naar een fragment van In de Gloria.

Ontspannen voorbereiding Van Aert op najaar

Het komische tv-programma werd begin jaren 2000 uitgezonden in Vlaanderen. Wie de betekenis niet kent, kan het zelf opzoeken. In elk geval houdt Van Aert de sfeer ontspannen terwijl hij zich op stage klaarstoomt voor wat een sterk najaar moet worden. Hij rijdt onder meer de Tour en de Vuelta.

