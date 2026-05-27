📷 'Lotto Intermarché slaat Belgische dubbelslag'

Volgens journalist Bram Vandecapelle van Het Laatste Nieuws staat Lotto Intermarché dicht bij een akkoord met Mauri Vansevenant en Stan Dewulf. Twee Belgen met een verschillend parcours, maar elk met duidelijke kwaliteiten.

Klimmer met aanvalslust

Mauri Vansevenant brak als prof door bij Soudal Quick-Step. De West-Vlaming, zoon van ex-renner Wim Vansevenant, viel al snel op door zijn explosieve stijl en zijn drang om aan te vallen. In heuvelritten en zware rittenkoersen reed hij zich geregeld in de kijker.

Zijn eerste profzege kwam er in 2021 in de Tour of Norway. Daarna volgden onder meer sterke prestaties in de Ardennenklassiekers en opvallende ontsnappingen in grote rondes. Vansevenant groeide uit tot een renner die “koerst zonder schrik”, een reputatie die hem populair maakte bij supporters.

Toch bleef echte topdoorbraak voorlopig uit. Blessures en pech speelden hem soms parten, terwijl de concurrentie binnen Quick-Step groot was. Desondanks bleef hij een gewaardeerde knecht én vrijbuiter, inzetbaar in zowel klassiekers als rittenkoersen.

Dewulf zoekt nieuwe stap

Ook Stan Dewulf geldt al jaren als een talentvolle Belg. Hij maakte naam bij de jeugd door in 2018 de beloftenversie van Parijs-Roubaix te winnen. Daarmee bevestigde hij zijn status als klassieke renner met inhoud en kracht.

Na passages bij AG2R Citroën Team en later Decathlon AG2R La Mondiale Team ontwikkelde Dewulf zich vooral tot een nuttige ploegmaat. Hij werkte vaak in dienst van kopmannen, maar liet af en toe ook individuele flitsen zien in Vlaamse wedstrijden en sprintetappes.





Zijn carrière kende echter pieken en dalen. Grote overwinningen bleven uit, waardoor hij wat onder de radar verdween. Toch wordt Dewulf nog steeds gezien als een renner met veel koersinzicht en een stevige motor.

Belgische versterking

Met Vansevenant en Dewulf zou Lotto Intermarché twee ervaren Belgische profs aantrekken. Volgens de huidige berichten is de ploeg zo goed als rond met beide renners.

Voor Vansevenant kan het een kans zijn om opnieuw vrijheid te krijgen in zware koersen. Voor Dewulf lijkt het vooral een mogelijkheid om zijn carrière nieuw leven in te blazen in een Belgische omgeving.