Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher, wielerjournalist
Zit Tadej Pogacar toch in zijn hoofd in de Giro? Jonas Vingegaard is klaar en duidelijk

Net als Tadej Pogacar twee jaar geleden domineert Jonas Vingegaard de Giro. De zes ritzeges van zijn eeuwige rivaal evenaren, daar denkt de Deen op dit moment niet aan.

Vier op vier op aankomsten bergop. Jonas Vingegaard heeft nog niets laten liggen in de Giro en heeft nu ook een voorsprong van meer dan vier minuten op eerste achtervolger Felix Gall. De Deen heeft nu ook zijn ritzege in de roze trui beet.

Visma-Lease a Bike controleerde de 16de etappe van 113 kilometer en zette Vingegaard op 6,5 kilometer van de streep af. De Deen won voor de vierde keer solo en is dan ook met voorsprong de beste in deze Giro. 

"Mijn ploeggenoten en ik waren heel gemotiveerd, we wilden proberen te winnen in de roze trui", zei Vingegaard achteraf in het flashinterview. "We wilden dan ook de eerste kans grijpen, want het kon ook mislukken."

"Als het zou mislukken om in de roze trui te winnen, dan konden we het nog eens proberen de komende dagen. Mijn ploeggenoten deden het opnieuw geweldig vandaag. Ze gaven de kopgroep geen enkele kans. Op de laatste klim dunden ze het peloton uit."

"Ik moest alleen de rest doen", besloot de Deen nog. Vingegaard zit nu dus al aan vier ritwinsten in de Giro en er komen deze week nog twee aankomsten bergop aan, de Deen kan dus nog etappes winnen. 

Wil Vingegaard ritzeges van Pogacar evenaren?

Vingegaard kan de zes ritzeges van Pogacar in 2024 evenaren als hij daar ook nog eens uitpakt. Al zit dat niet in het hoofd van de Deen. "Neen, ik bekijk het dag per dag. Ik heb nu al vier ritzeges, we zullen wel zien wat ik deze week nog zal doen." 

De zes ritzeges van Pogacar kan Vingegaard dus nog evenaren, maar wellicht niet de voorsprong waarmee de Sloveen won. Pogacar had een voorsprong van bijna tien minuten, Vingegaard zit nu net aan vier minuten. Hij zou zijn voorsprong dus nog eens moeten verdubbelen en dat in slechts twee ritten. 

