🎥 Van Aert is ergens wel héél prominent in beeld: "Echt graaf, dat maakt me heel trots"

Wout van Aert heeft al zo'n status verworven dat hij soms op speciale manieren wordt afgebeeld. Zo verschijnt hij prominent op de hoek van een straat.

Op de Bolivarplaats in Antwerpen is een muurschildering van Van Aert aangebracht. Red Bull, sponsor van zijn helm, zette dit met veel plezier in de kijker via een filmpje op sociale media. Van Aert deelde deze video vervolgens via zijn eigen Instagram Stories. Hij is zelf al goed vertrouwd met de afbeelding, zo zegt hij in dit filmpje.

"Het resultaat heb ik al heel vaak doorgestuurd gekregen", onthult Van Aert. "Er zijn echt veel mensen die er een foto van nemen en naar mij sturen." Nu krijgt hij de kans om te zien hoe de muurschildering tot stand is gekomen. "Ook wel leuk om de 'making of' te zien", zegt Van Aert. De renner kan dit dus zeker wel appreciëren.

Van Aert op muurschildering op Bolivarplaats

Van Aert krijgt de kans om te gokken hoe lang het heeft geduurd voordat de graffitikunstenaar de tekening afwerkte. "Als ik zie hoeveel spuitbussen hij heeft… twee dagen?" Van Aert is op de muurschildering afgebeeld op de fiets naast een blikje Red Bull, met bovenaan 'The Aert of Winning' en onderaan 'Red Bull geeft je vleugels'.

Van Aert is onder de indruk. "Echt graaf. Als je begint te fietsen, denk je natuurlijk nooit dat er zoiets prominent van jezelf in het straatbeeld verschijnt. Dat maakt me wel heel trots. En een coole quote natuurlijk!" We veronderstellen dat Van Aert vooral doelt op de slogan 'The Aert of Winning'. Winnen deed hij bijvoorbeeld in Parijs-Roubaix.



Lees ook... De gedroomde opvolger van Van Aert heeft zich gemeld: "Dan is dat een groot succes"›

Verschillende hommages aan Van Aert

Het is zeker niet de enige muurschildering van Van Aert. Er zijn ook al andere schilderingen aangebracht langs verschillende wegen, onder andere in de buurt van zijn landelijke woning, in het Bos van Wallers en recent ook in Mechelen bij de opening van een nieuw filiaal van Lease a Bike.