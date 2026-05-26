Jeroen Deheegher
Evenepoel bewees al dat het kan: Pogacar doet hoop opnieuw opflakkeren
Wereldkampioen Tadej Pogacar bereidt zich op dit moment voor op de Tour de France. Of hij dit jaar ook de Vuelta zal rijden, daar is nog geen duidelijkheid over. Bij de organisatie hopen ze nog altijd dat Pogacar aan de start komt.

Pogacar sinds 2019 niet meer aan de start van de Vuelta

Rijdt Tadej Pogacar dit jaar de Vuelta? Het is een vraag die ieder jaar terugkeert, maar waar geen positief antwoord op komt. In 2019 brak Pogacar door in de Vuelta met drie ritzeges en een derde plaats in het eindklassement. 

Sinds de Sloveen in 2020 onverwacht de Tour won, is Pogacar nog niet teruggekeerd naar de Vuelta. Dit jaar staat hij voor het zevende jaar op rij aan de start van de Tour en wil hij voor de vijfde keer de eindzege pakken. 

Vuelta hoopt dat Pogacar dit jaar aan de start staat

In 2024 reed Pogacar wel de Giro en de Tour, maar de Vuelta heeft hij sinds 2019 niet meer gereden. Bij de organisatie van de Vuelta hopen ze alvast dat de wereldkampioen eindelijk opnieuw aan de start komt. 

"Zijn ploeg heeft nog geen nee gezegd en dat is al heel wat", zegt koersdirecteur Javier Guillen bij Diario JAÉN. "Hij heeft de voorbije jaren al eens zijn deelname aangekondigd en toen niet bevestigd, maar zijn ambitie is duidelijk."

Wanneer voltooit Pogacar zijn trilogie in de grote rondes?

"Hij wil alles winnen, dus zeker ook de drie grote rondes op zijn palmares hebben." Als Jonas Vingegaard de Giro wint, voltooit hij zijn trilogie eerder dan Pogacar en wordt hij de achtste renner ooit die daarin slaagt. 

Na de Tour duidelijkheid over deelname Pogacar aan de Vuelta?

Of Pogacar dit jaar de Vuelta rijdt, zal wellicht pas na de Tour duidelijk worden. Wat alvast een goed signaal is voor de organisatie van de Vuelta is dat Pogacar na de Tour nog maar 37 koersdagen zal hebben in 2026. 

Wat Pogacar dan weer weg kan houden uit de Vuelta, is het WK in Canada. Dat wordt dit jaar op 27 september gereden, twee weken na het einde van de Vuelta. Al toonde Remco Evenepoel in 2022 aan dat de combinatie te maken is. 

Evenepoel gaf in 2022 goede voorbeeld aan Pogacar

Evenepoel kroonde zich toen op 11 september tot winnaar naar de Vuelta en trok daarna naar Australië voor het WK. Op 18 september werd hij nog derde in het tijdrijden, maar op 25 september pakte Evenepoel wel de wereldtitel op de weg. 

Wacht Pogacar tot 2027 om de Vuelta te rijden?

Als Pogacar dit jaar de Vuelta dan toch links zou laten liggen, dan lijkt 2027 wel het geschikte moment te zijn. Het WK in de Franse Haute-Savoie wordt dan al eind augustus gereden, net voor de start van de Vuelta. 

Pogacar zal dan geen jetlag moeten verwerken en behalve de Ronde van Lombardije in oktober is er dan geen doel meer voor de Sloveen in het najaar. Of Pogacar er ook zo over denkt, zal de komende maanden duidelijk moeten worden. 

Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn"

18:00
