Dreigt opgave? Red Bull met handen in het haar: vriendin moet ineengestorte klassementsman troosten

Kevin Vanbuggenhout
Dit is niet bepaald wat ze bij Red Bull hadden verwacht. Van hun twee klassementsmannen blijft er nog eentje over met echte ambities. Voor Giulio Pellizzari wordt het een zware opgave om de Giro uit te rijden.

Dat strookt niet met de verwachtingen die er waren aan het begin van deze grote ronde. Na het winnen van de Ronde van de Alpen werd Pellizzari gezien als een van de voornaamste uitdagers van Jonas Vingegaard. Pellizzari probeerde de Deen ook te volgen op de Blockhaus, maar daarna ging het alleen maar bergafwaarts met de Italiaan.

De 22-jarige renner werd ziek, wat de situatie niet eenvoudiger maakte. Aanvankelijk beperkte hij het tijdsverlies nog, maar in de bergrit naar Cari volgde de ineenstorting en een dag later moest Pellizzari ook vroeg uit het peloton lossen. Zijn klassement is volledig verdwenen. Het is nu vooral de vraag of hij de Giro nog zal kunnen uitrijden.

Pellizzari heeft aan opgeven gedacht

Na afloop van de zeventiende rit zocht hij troost bij zijn vriendin Andrea, meldt La Gazzetta dello Sport. De Italiaanse krant kreeg ook nog een korte reactie van Pellizzari: "Ik wilde opgeven, het irriteert me erg, maar ik zal verbeteren. Ik reken erop dat ik vrijdag en zaterdag hersteld ben." Dan kan hij de laatste bergritten nog overleven.

Een opgave speelde vooral in zijn hoofd tijdens de zeventiende rit. Pellizzari wil echter geen overhaaste beslissingen nemen en hoopt nog iets te kunnen betekenen voor Hindley, zijn ploeggenoot die nog kans maakt op het podium. "Het is vooral een gezondheidsprobleem dat zwaar weegt", zegt Zak Dempster over Pellizzari.

Red Bull-talent moet top zijn om te kunnen strijden


Het geluk van Pellizzari is dat hij nog niet te maken heeft gehad met zware blessures, maar een ziekte kan een wielrenner op dezelfde manier parten spelen. Om de confrontatie met de grote namen aan te kunnen gaan, moet hij top zijn. De strijd in grote ronden kan er ook mentaal zwaar inhakken.

