Ploegleider moet op televisie uitleggen waarom zijn ploeg Pellizzari achterliet in bergetappe

Giulio Pellizzari begon met grote ambities aan de slotweek van de Giro d'Italia, maar beleefde dinsdag een complete inzinking. De jonge Italiaan van Red Bull-BORA-hansgrohe verloor meer dan achttien minuten en zag zijn droom op een topklassering volledig uiteenspatten.

Grote hoop van Italië

Pellizzari gold vooraf als een van de grootste Italiaanse hoopdragers in deze Giro. De renner stond zesde in het klassement en leek klaar om in de bergen de strijd aan te gaan met Jonas Vingegaard en de andere favorieten.

Op de zware slotklim naar Cari liep het echter helemaal fout. Terwijl zijn ploeg het tempo hoog hield, moest Pellizzari plots lossen op tien kilometer van de finish. De Italiaan viel volledig stil en verloor uiteindelijk meer dan achttien minuten.

“Ik had de benen gewoon niet”, gaf hij na afloop eerlijk toe bij EuroSport. Volgens Pellizzari voelde hij al vanaf het begin van de rit dat het moeilijk zou worden.

Ploeg schakelt meteen over

Het opvallendste moment kwam er toen Red Bull-BORA-hansgrohe gewoon bleef doorrijden nadat Pellizzari gelost was. Voor veel tv-kijkers leek dat een harde beslissing tegenover hun jonge kopman.

Volgens ploegleider Christian Pömer kwam die keuze er echter op vraag van Pellizzari zelf. “Hij zei uiteindelijk dat hij zich slecht voelde en dat we door moesten gaan”, legt Pömer uit op de Italiaanse televisie.





Daardoor schakelde de ploeg meteen over op Jai Hindley, die nog volop strijdt voor een podiumplaats in Rome. De Australiër staat dicht bij de top drie en blijft een belangrijke troef voor de Duitse ploeg.

Problemen kwamen niet uit het niets

Volgens de ploegleiding kampte Pellizzari al langer met fysieke problemen. “Giulio was sinds de Corno Scale-etappe al niet 100 procent”, vertelt Pömer.

Toch bleef de Italiaan optimistisch richting de beslissende bergritten. Binnen de ploeg leefde de hoop om met twee klassementsrenners de slotweek in te trekken. Dat plan viel dinsdag definitief in duigen.

Pellizzari zelf probeert ondertussen vooral vooruit te kijken. Zijn klassementsambities zijn verdwenen, maar hij wil de Giro wel nog uitrijden. “Laten we hopen dat we deze twee dagen goed door kunnen komen”, klinkt het strijdvaardig.

Witte trui ook weg

Door zijn zware tijdverlies verloor Pellizzari niet alleen zijn kansen op een goed eindklassement, maar ook het uitzicht op de witte jongerentrui.

Voor Italië is dat een stevige ontgoocheling. Het land hoopte eindelijk opnieuw een renner te zien meestrijden voor de eindzege in een grote ronde. Die ‘Italian Dream’ moet opnieuw een jaartje opgeborgen worden.