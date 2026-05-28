Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
"Iemand moet de geheimzinnige Vingegaard eens zeggen dat Campenaerts toch alles verklapt"
Jonas Vingegaard en Victor Campenaerts vormen op sportief vlak een sterke tandem bij Visma-Lease a Bike. Daarom is het opvallend dat hun communicatie zo verschillend verloopt. Vingegaard verklapt weinig, Campenaerts bijna alles.

Campenaerts is tijdens deze Giro een open boek voor de media. Hij vertelt voor de start van de rit vaak gewoon wat zijn ploeg van plan is. Bij Visma-Lease a Bike lijken ze daar geen probleem mee te hebben. Dat maakt het opvallend dat kopman Vingegaard zijn aanpak vaak mysterieuzer houdt. Enkele voorbeelden om dat te illustreren.

Voor de rit naar de Blockhaus onthulde Campenaerts dat het plan was om de rit te winnen zonder het roze te pakken. Zo geschiedde. Vingegaard daarentegen geeft in zijn startinterviews vaak weinig prijs en zegt bijvoorbeeld: "Je zal wel zien wat het plan is." Zelfs over de plannen van de concurrentie doet hij vaak geen uitspraken.

Vingegaard zette wielerwereld op verkeerd been

Wat de Deen over het hoofd ziet, is dat mysterieus doen weinig zin heeft wanneer Campenaerts tegelijkertijd openlijk vertelt wat de bedoeling is. Vingegaard zei op de tweede rustdag dat hij nog één rit wilde winnen. Rit 19 of 20, dacht de hele wielerwereld toen. Dat zijn immers op papier de zwaarste bergetappes die nog op het menu staan.

Voor de start van de zestiende rit verklaarde Campenaerts echter dat Visma-Lease a Bike alles zou controleren om Vingegaard naar de overwinning te helpen. Vingegaard soleerde inderdaad naar de zege: alles wat Campenaerts voorspelde, kwam uit. Het is ook niet zo dat  Campi's uitspraken het tactisch moeilijker maken voor Visma.

Vingegaard mag gewoonte even lossen

Het enige mogelijke effect is dat de concurrentie mogelijk wat meer geïntimideerd wordt. Vingegaard heeft sowieso de gewoonte om zijn kaarten dicht bij de borst te houden. Dat doet hij ook in de Tour, hij zei vorig jaar zelfs letterlijk dat het beter is om dit te doen. Tjdens deze Giro kan hij die gewoonte nu wel even loslaten.

