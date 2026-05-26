Eerste stap richting de Tour de France: Olav Kooij kan uitpakken met uitstekend nieuws

Jeroen Deheegher
Olav Kooij (24) kan eindelijk zijn debuut maken voor Decathlon-CMA CGM. De Nederlandse sprinter sukkelde lang met een hardnekking virus, maar kan een half jaar na zijn transfer eindelijk een eerste keer een rugnummer opspelden in 2026.

Zo'n vijf jaar reed Olav Kooij bij de profs bij Visma-Lease a Bike, maar de Nederlander koos er afgelopen winter voor om de overstap te maken naar Decahtlon-CMA CGM. Daar moest hij kopman worden in het voorjaar en in de sprint.

Deze winter kreeg Kooij te maken met een virale infectie, waardoor hij maanden aan de kant stond. Daardoor kon Kooij ook zijn debuut nog niet maken voor nieuwe werkgever, maar dat zal deze week eindelijk gebeuren. 

Decathlon-CMA CGM brengt Kooij aan de start van de vierdaagse rittenkoers Boucles de la Mayenne. De Nederlander zou er in principe zo'n twee kansen moeten krijgen om te sprinten voor de overwinning. 

"Het voelt goed, vooral als ik terugdenk aan een paar maanden geleden, toen ik tegen het virus vocht", zegt Kooij in een persbericht van zijn ploeg. "Ik kijk er echt naar uit om mijn eerste koers met de ploeg te rijden en weer in het peloton terug te keren."

Als de Boucles de la Mayenne goed meevalt, dan zal Kooij ook aan de start komen in de Baloise Belgium Tour (17 tot 21 juni) en de Tour de France (4 tot 26 juli). Al is het maar de vraag hoeveel steun Kooij zal krijgen in de Tour. 

Kooij en Seixas samen naar de Tour?

Bij Decathlon-CMA CGM was de Nederlander binnengehaald als kopman voor de Tour, maar intussen is wonderkind Paul Seixas helemaal doorgebroken en komt de 19-jarige Fransman ook aan de start in de Tour. 

Seixas zal in het gebergte ook wel wat ploegmaats kunnen gebruiken om hem te ondersteunen, wat dan weer een nadeel zou zijn voor de sprinttrein van Kooij. En zo zit hij ook weer in dezelfde situatie als bij Visma-Lease a Bike. 

Daar kreeg Kooij geen kans om te debuteren in de Tour, door de ambities van de ploeg om het eindklassement te winnen met Vingegaard. In de Tour zal dus ook een compromis moeten worden gevonden tussen de ambities van Kooij en Seixas. 

