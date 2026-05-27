Veelbelovende UAE-renner moet na kritisch en hard oordeel pijnlijk toegeven hoe het zit

Ook veelbelovende renners presteren soms teleurstellend, en dan lonkt een hard oordeel. Karsten Kroon is streng geweest voor Jan Christen, en die laatste moet zelf toegeven dat zijn vorm niet meer is zoals hij het zelf wilt.

Tijdens de Eurosport-uitzending van de zestiende etappe van de Giro ging het op over de 21-jarige Zwitser. Hij staat bekend als een groot talent en als een renner die in finales geregeld met een aanval uitpakt, maar nog veel moet leren op tactisch gebied. Zelfs zijn ploegmaat Jhonatan Narváez benadrukte dat laatste in de loop van deze Giro.

Door het uitvallen van de klassementsmannen lagen er mogelijkheden voor andere renners bij UAE Team Emirates-XRG. Narváez heeft hiervan al op indrukwekkende wijze gebruikgemaakt in de Giro, maar Christen niet. "Wat rijdt hij slecht", zei co-commentator Karsten Kroon dinsdag over Christen. Een uitspraak die wel even binnenkomt.

Kroon beseft dat zijn oordeel hard is

"Misschien ben ik wat hard in mijn oordeel", besefte Kroon tegelijkertijd ook wel. De Nederlandse ex-renner was verbaasd toen hij constateerde dat Christen nog maar aan zijn allereerste grote ronde bezig is. Een dag later kwam Kroon opnieuw op die vaststelling terug: "Je denkt dat Christen al jaren meedraait, maar dat is natuurlijk niet zo."

Tijdens zijn interview voor de start van de zeventiende etappe gaf Christen heel eerlijk toe dat zijn vorm niet optimaal meer is. "Ik ben heel erg vermoeid. Ik denk niet dat ik zelf nog voor een ritzege zal kunnen gaan, neen. Daarvoor zijn de benen te vermoeid. We gaan nog voor de puntentrui en misschien nog een ritzege met Narváez."

Narváez grote smaakmaker bij UAE



Narváez is de smaakmaker bij UAE in deze Giro. De Ecuadoraan won al drie ritten en is in het puntenklassement over Magnier naar de leidersplaats gesprongen. Bij Christen is het een heel ander verhaal. Hij moet leren de regelmaat te vinden waardoor hij kan vermijden dat hij onder de verwachtingen presteert.