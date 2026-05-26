Giro-organisatie trekt stevig van leer tegen Vingegaard en co: "De renners zijn te ver gegaan"

De vijftiende etappe van de Giro draaide uit op een heuse verrassing. We kregen tegen alle verwachtingen in geen massaspurt, omdat de vluchters nog net voorop wisten te blijven. In de achtergrond had de jury ondertussen beslist om de tijden vast te leggen bij het ingaan van de voorlaatste ronde.

De renners vonden het parcours niet veilig en onder meer Jonas Vingegaard deed daar zijn beklag over. Onder meer het slechte wegdek kon op weinig begrip rekenen in het peloton. De roze trui ging daarop praten met de rode auto, waarna de tijden al opgenomen werden bij het ingaan van de laatste lokale ronde in Milaan. Dat was op zo'n 16 kilometer van de streep.

Niet de meest veilige weg

"Het was niet de meest veilige weg", vertelde Vingegaard achteraf, geciteerd door Sporza. "We hebben proberen te spreken met de organisatie en ze hebben naar ons geluisterd. Daar wil ik ze voor bedanken."

"Best wat renners vonden het gevaarlijk", legde ploegleider Marc Reef uit. "Net als Ciccone en Ganna is Jonas kort aan de auto geweest. Dat zijn de mensen die zich verantwoordelijk voelen voor het welzijn van iedereen."

Paolo Bellino doet zijn beklag

Giro-organisator RCS is daar nu echter niet over te spreken. CEO Paolo Bellino doet zijn beklag bij La Gazzetta dello Sport. "Ik denk dat de renners te ver zijn gegaan met wat er werd gezegd", schrijft Bellino in de Italiaanse krant, geciteerd door Road.cc. "Het circuit in Milaan was prachtig, heel goed ontworpen en niet gevaarlijk."

"We hebben elke meter geïnspecteerd en de veiligheid ervan was helemaal gegarandeerd. Dat is mijn persoonlijke mening, maar ik denk dat het voldoende zou zijn geweest om de tijden voor het algemene klassement vijf kilometer voor de finish op te nemen."





Veiligheid in de koers

De veiligheid blijft zo een van de meest prangende thema's in de koers. De vele valpartijen tonen aan dat er iets moet gebeuren. De renners komen ook steeds meer op voor hun rechten, maar ze konden in dit geval dus niet op begrip van Bellino rekenen.