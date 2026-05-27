Honger van Visma-Lease a Bike nog niet gestild: Vingegaard wil ploegmaat helpen in de Giro

Vier ritzeges en aan de leiding in het algemeen klassement, het bergklassement en het ploegenklassement. Visma-Lease a Bike domineert de Giro, maar heeft nog een nieuw doel: het jongerenklassement.

Visma-Lease a Bike doet wat wil in de Giro. Vingegaard en Campenaerts kondigden voor de 16de etappe aan dat Visma-Lease a Bike de etappe zou controleren omdat de Deen wilde winnen in de roze trui.

Vingegaard heeft roze en blauwe trui in de Giro

En dat gebeurde ook gewoon. Vingegaard smeerde zijn conccurenten meer dan een minuut aan en staat nu stevig in de roze trui met een voorsprong van meer dan vier minuten op eerste achtervolger Gall.

Doordat Vingegaard al vier keer won op een aankomst bergop is de Deen ook stevig leider in het bergklassement. Vingegaard heeft 211 punten, eerste achtervolger Ciccone heeft 129 punten en moet dus nog een stevige inhaalbeweging maken.

Als Ciccone de blauwe bergtrui nog wil afsnoepen van Vingegaard zal hij vooral in de 19de etappe moeten scoren, want dan zijn er maximaal 162 punten te verdienen. De bergtrui heeft Vingegaard dus nog niet binnen.

Helpt Vingegaard ploegmaat Piganzoli aan witte trui?

De witte jongerentrui kan de Deen niet meer winnen, maar zijn ploegmaat Davide Piganzoli (23) wel. De Italiaan staat nu tweede in dat klassement, op twee minuten en zeventien seconden van Eulalio.



En Vingegaard wil Piganzoli ook helpen. "Davide kan misschien gaan voor de witte trui. Hij heeft zoveel gedaan voor mij. Als ik hem kan helpen, dan zou ik dat graag doen", zei de Deen na zijn vierde ritzege.

Piganzoli maakte in de 16de etappe al anderhalve minuut goed op Eulalio, als hij dat nog eens kan doen, komt hij heel dicht bij de Portugees. Het kan nog een doel worden van Visma-Lease a Bike in de laatste dagen van de Giro.