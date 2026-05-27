Waarom de Giro-ritzege van Alec Segaert plots aan Eddy Merckx gelinkt wordt

Met zijn ritzege in de Giro d'Italia schreef Alec Segaert niet alleen een persoonlijke mijlpaal bij elkaar, maar ook een opvallend stukje Belgische wielergeschiedenis. De jonge renner werd namelijk de 51ste Belg ooit die een etappe wint in de Giro.

Een symbolisch nummer

Het getal 51 heeft in de wielersport een bijna mythische status gekregen. Dat komt vooral door Eddy Merckx, die in 1969 zijn eerste Tour de France won met rugnummer 51.

Sindsdien groeide dat cijfer uit tot een soort geluksnummer binnen het peloton. Wielerliefhebbers en supporters verwijzen nog geregeld naar nummer 51 wanneer een renner uitzonderlijk presteert of een bijzondere overwinning behaalt.

Dat Alec Segaert nu exact de 51ste Belg is die een Giro-rit wint, zorgt daarom voor extra symboliek rond zijn prestatie.

Eerste Belgische Girowinnaar in tijd

Segaert bevestigde met zijn overwinning opnieuw zijn status als een van de grootste Belgische wielertalenten van zijn generatie. De jonge renner stond al langer bekend als een sterke tijdrijder en hardrijder, maar bewijst nu ook in een grote ronde zijn kwaliteiten.

Voor België betekent zijn ritzege opnieuw succes in een wedstrijd die jarenlang gedomineerd werd door Italiaanse en internationale toppers. Belgische overwinningen in de Giro blijven bijzonder gegeerd, waardoor Segaerts naam meteen een plaats krijgt in de nationale wielergeschiedenis. De symbolische link met Merckx maakt dat verhaal alleen maar sterker.





Waarom nummer 51 zo bijzonder blijft

Volgens wielerkenners gaat de populariteit van rugnummer 51 veel verder dan puur bijgeloof. Het nummer staat symbool voor aanvallend koersen, dominantie en historische prestaties.

Merckx won in 1969 niet alleen de Tour, maar deed dat op indrukwekkende wijze. Daardoor kreeg zijn rugnummer een iconische status die vandaag nog altijd voortleeft bij supporters en renners.

Ook in andere wedstrijden duikt de fascinatie voor nummer 51 geregeld opnieuw op. Wanneer een renner met dat nummer wint of uitblinkt, spreken fans vaak meteen over de geest van Merckx.

Mooie extra voor Segaert

Voor Alec Segaert verandert het symbolische cijfer uiteraard niets aan de sportieve waarde van zijn ritzege. Toch zorgt de toevallige link met Merckx voor extra aandacht rond zijn prestatie. De jonge Belg wordt daardoor niet alleen herinnerd als ritwinnaar, maar ook als de renner die het symbolische Belgische nummer 51 in de Girogeschiedenis vertegenwoordigt.