Van Aert, Van der Poel of Pogacar? Opvallende veiling van wielertruitjes

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
Gullegem Koerse pakt dit jaar uit met een opvallende primeur: een exclusieve veiling van gesigneerde wielertruitjes van internationale toppers. De opbrengst gaat naar het kankerproject INPACT. Met unieke stukken van onder meer Wout van Aert en Tadej Pogacar.

Topstukken van internationale vedetten

De veiling vormt dit jaar een van de blikvangers van Gullegem Koerse. Voor het eerst brengt de organisatie gesigneerde wielertruitjes samen van enkele van de grootste namen uit het internationale peloton. Onder meer shirts van Wout van Aert, Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel, Tom Pidcock en Lotte Kopecky gaan onder de hamer.

Daarmee mikt Gullegem Koerse niet alleen op verzamelaars, maar ook op wielerliefhebbers die een uniek stuk wielergeschiedenis willen bemachtigen. De opbrengst van de veiling gaat integraal naar INPACT, een project dat onderzoek doet naar begeleiding van kankerpatiënten vóór hun behandeling.

Secretaris Nick Demeulemeester benadrukt het engagement vanuit de wielerwereld. “Dat zoveel wielerfiguren spontaan hun medewerking geven, zegt veel. De koerswereld heeft nog altijd een groot hart”, klinkt het in de Krant van West-Vlaanderen.

Bijzondere aandacht voor Johan Museeuw

Een van de meest opvallende kavels is zonder twijfel de gesigneerde wereldkampioenentrui van Johan Museeuw uit Lugano 1996. Die trui krijgt extra emotionele waarde doordat Museeuw ook persoonlijk betrokken is bij het project.

De hoogste bieder krijgt namelijk niet alleen het shirt, maar mag bovendien samen met de voormalige wereldkampioen een fietstocht maken. Dat maakt het stuk extra exclusief voor wielerfans.

Museeuw steunt het initiatief vanuit persoonlijke overtuiging. Hij weet uit eigen ervaring hoe belangrijk een goede fysieke conditie kan zijn bij herstel na zware medische ingrepen. Daardoor voelt hij zich nauw verbonden met het project achter de veiling.

Veiling voor kankeronderzoek

De actie kadert binnen de steun aan INPACT, een onderzoeksproject rond zogenaamde prehabilitatie. Daarbij worden patiënten fysiek en mentaal sterker gemaakt vóór hun kankerbehandeling start.

Dokter Mathieu D’Hondt wil via wetenschappelijk onderzoek aantonen dat aangepaste beweging, voeding en begeleiding het herstel van patiënten kunnen verbeteren. “Actieve begeleiding op maat van de patiënt leidt tot positieve resultaten”, zegt hij.

Omdat dergelijke begeleiding vandaag vaak niet wordt terugbetaald, zijn extra middelen noodzakelijk. Met de veiling hopen de organisatoren daarom niet alleen geld in te zamelen, maar ook meer aandacht te creëren voor het project.

Wielrennen als solidariteitsplatform

Met de veiling toont Gullegem Koerse hoe wielrennen meer kan zijn dan sport alleen. De organisatie gebruikt de populariteit van de koers om maatschappelijke betrokkenheid zichtbaar te maken.

De combinatie van unieke wielermemorabilia en steun voor kankeronderzoek zorgt ervoor dat de actie veel belangstelling wekt. Voor fans vormt het een kans om een bijzonder collectors item te bemachtigen, terwijl tegelijk een sociaal project wordt ondersteund. Zoals Nick Demeulemeester het samenvat: “Gullegem Koerse is al lang meer dan alleen een koers.”

