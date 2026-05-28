🎥 Horner geen fan van aanval Stuyven, maar vindt ook dat Soudal Quick-Step veel pech heeft: "Belachelijk!"

In de strijd om de puntentrui in de Giro zet Soudal Quick-Step iedereen in, inclusief Jasper Stuyven. Chris Horner raadt Soudal Quick-Step aan om slimmer met hun krachten om te gaan. Bij UAE Team Emirates mogen ze dan weer blij zijn dat ze geluk hadden in de zeventiende rit.

Horner bespreekt op zijn YouTube-kanaal hoe de strijd om de puntentrui verliep in rit 17. De Amerikaan heeft eerst aandacht voor de beginfase. "We zien een paar aanvallen van Soudal Quick-Step, zoals die van Stuyven. Ik ben hier geen fan van, want ik zou zoveel mogelijk energie willen sparen om de aanvallen van Narvaez te volgen."

De voormalige Vueltawinnaar zou het anders aanpakken. "In plaats van de renners van Soudal Quick-Step zou ik andere aanvallen volgen om te zien of ze een voorsprong kunnen nemen op Narvaez, zodat hij zelf het initiatief niet kan nemen." Horner schakelt dan over naar een latere fase in de rit, op ongeveer zestig kilometer van de finish.

Horner zag UAE mazzel hebben

Horner verbaast zich erover hoe UAE zich tot dat moment heeft kunnen sparen. Christen en Arrieta begonnen op kop van het peloton te rijden, met Narvaez op de loer. "Wanneer Arrieta er ook nog eens bij komt, halen ze De la Cruz en Cavagna in op 600 meter van de tussensprint." Horner kan amper geloven dat het zo uitdraaide.

"Op 600 meter: dit is belachelijk! Narvaez heeft hier enorm veel geluk." De Ecuadoraan kon zo het maximale aantal punten sprokkelen bij deze tussensprint. Daardoor komt hij aan de leiding in het puntenklassement, maar Horner waarschuwt dat het nog geen gewonnen spel is. In de slotrit kan Magnier immers nog 50 punten pakken.

Narvaez niet meer super

Door zo vaak mee te gaan in ontsnappingen heeft Narvaez al veel punten weten te verzamelen. De inspanningen lijken echter ook op hem te wegen. In de rit naar Andalo was hij immers goed, maar hij had niet de superbenen uit eerdere etappes. Momenteel heeft hij een voorsprong van 12 punten op Magnier.