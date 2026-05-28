Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van"

Er zijn zeker momenten in deze Giro waarop Soudal Quick-Step en UAE Team Emirates-XRG zich niet populair maken. Dat heeft Oliver Naesen onthuld. De strijd om het puntenklassement maakt de koers nog eens veel zwaarder.

Naesen rijdt natuurlijk voor Decathlon CMA CGM. Wat is er dan precies aan de hand? Naesen blikt in het Giro-magazine van Sporza terug op het verloop van de zeventiende etappe. "In de eerste vlakke 50 kilometers is er heel hard gekoerst. Het was Quick-Step vs UAE voor die ciclamino trui." Magnier en Narvaez strijden om het puntenklassement.

Magnier blijkt de beste sprinter te zijn in deze Giro. Dat heeft hij in de verf gezet met zijn overwinningen in de eerste en derde etappe op Bulgaarse bodem. Er hadden nog meer zeges ingezeten, maar er was een ontregelde sprint in Napels en in Milaan pakte het peloton de kopgroep niet terug. Zo verspeelde Magnier punten.

Narvaez won al meer ritten dan Magnier

Met Jhonatan Narvaez heeft de Fransman een te duchten concurrent. De Ecuadoraan zit in de vorm van zijn leven en er zijn heel wat Giro-ritten met een glooiend parcours. Dat betekent dat Narvaez in veel ritten mee in de ontsnapping kan gaan en punten kan pakken. Bovendien heeft hij ondertussen zelf ook al drie etappes kunnen winnen.

UAE wilde Narvaez in rit 17 in de ontsnapping krijgen en Soudal Quick-Step wilde dat beletten. "Maar bon: de rest van het peloton is daar natuurlijk slachtoffer van", lacht Naesen. "Dat maakt het heel zwaar. Uiteindelijk heeft Quick-Step geluk gehad dat Narvaez de rit niet wint en halverwege de rit de punten niet pakt. De schade is beperkt."

Narvaez op kop maar Magnier niet kansloos



De andere teams zullen dus wel hun eigen idee hebben op de invloed van die strijd tussen UAE en Soudal Quick-Step. Naesen lijkt Magnier dus zeker nog kans te geven, maar ondertussen heeft Narvaez wel de leiding genomen in het puntenklassement. Narvaez heeft 157 punten, Magnier heeft 145 punten.