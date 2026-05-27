Belgisch talent Van Kerckhove weet bij Visma-Lease a Bike van geen ophouden en komt met belofte

Wat zullen ze bij Visma‑Lease a Bike blij zijn dat ze het Belgische talent Matisse Van Kerckhove hebben vastgelegd. Nog voor zijn overstap naar de profs toont hij dat er een echte winnaar in hem schuilt.

Eens hij op dreef komt, heeft hij ook de gave om de lijn door te trekken. Dat heeft hij bewezen met zijn ritzege in de openingsetappe van de Alpes Isère Tour, een vijfdaagse rittenkoers van 2.2-niveau. In de openingsrit werd er gereden van en naar Charvieux-Chavagneux, in een relatief korte etappe van ruim 133 kilometer. De verwachte groepssprint bleef uit.

"Het ging snel vanaf de start en daarna viel het tempo niet meer stil. Het was een lange strijd om in de vlucht te komen, want iedereen wilde erbij zitten in de eerste rit", legt Van Kerckhove uit op de site van Visma‑Lease a Bike. "Ik voelde me goed, dus ik had er vertrouwen in. De samenwerking vooraan verliep goed en gelukkig bleven we het peloton voor."

Talent Alpecin-Premier Tech voornaamste tegenstander

Het was verrassend dat vier aanvallers hierin slaagden. Hoewel Guus van den Eijnden af en toe een beurt oversloeg, was Van Kerckhove tevreden over de samenwerking. Minder verrassend was dat Van den Eijnden zijn voornaamste tegenstander bleek aan de finish. "In de sprint ging ik op het juiste moment aan en kon ik het net afmaken."

Het scheelde geen haar: de commentatoren waren dan ook niet zeker wie had gewonnen. Toch bleek uiteindelijk dat Van Kerckhove de beste sprint had gereden. "Het is mooi om meteen de openingsetappe te winnen. We zijn hier met een sterke groep renners en zullen er alles aan doen om de leiderstrui in de komende vier etappes te verdedigen."

Dat is meteen een stevige belofte van Van Kerckhove, die tevens de eerste leider in de Alpes Isère Tour is. Het is duidelijk zijn bedoeling om deze rittenkoers te winnen, zoals hij onlangs ook de Flèche du Sud heeft gewonnen. Dat is een rittenkoers van 2.1-categorie: het niveau kan hij dus zeker aan. Ook daar pakte hij eerst een ritzege.

Een ritzege boeken en daarop verder bouwen lijkt het beproefde recept voor Van Kerckhove in deze behoorlijk korte rittenkoersen. Het is alvast opmerkelijk dat hij op 19-jarige leeftijd al in staat is om dit te verwezenlijken. Er was in de Flèche du Sud wel enige controverse, want op de voorlaatste dag reed Visma‑Lease a Bike verkeerd.

Van Kerckhove pakte dit jaar al zeven zeges

De wedstrijdjury besliste echter om Van Kerckhove en zijn ploegmaats in dezelfde tijd te zetten als het peloton. Van Kerckhove behield zo de leiderstrui en stelde een dag later zijn eindzege veilig. Door zijn overwinning in de openingsetappe van de Alpes Isère Tour zit Van Kerckhove dit seizoen reeds aan zeven overwinningen.

Volgend jaar zet hij de stap naar de WorldTour-ploeg van Visma‑Lease a Bike en maakt hij deel uit van het profpeloton. Het is nu al uitkijken tot wat het in Spanje wonende talent in staat zal zijn bij de grote jongens. Hij heeft een contract tot het einde van 2028.