Belgisch talent Van Kerckhove weet bij Visma-Lease a Bike van geen ophouden en komt met belofte

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
| Reageer
Belgisch talent Van Kerckhove weet bij Visma-Lease a Bike van geen ophouden en komt met belofte
Foto: © photonews

Voeg Wielerkrant toe als voorkeursbron op Google!

Wat zullen ze bij Visma‑Lease a Bike blij zijn dat ze het Belgische talent Matisse Van Kerckhove hebben vastgelegd. Nog voor zijn overstap naar de profs toont hij dat er een echte winnaar in hem schuilt.

Eens hij op dreef komt, heeft hij ook de gave om de lijn door te trekken. Dat heeft hij bewezen met zijn ritzege in de openingsetappe van de Alpes Isère Tour, een vijfdaagse rittenkoers van 2.2-niveau. In de openingsrit werd er gereden van en naar Charvieux-Chavagneux, in een relatief korte etappe van ruim 133 kilometer. De verwachte groepssprint bleef uit.

"Het ging snel vanaf de start en daarna viel het tempo niet meer stil. Het was een lange strijd om in de vlucht te komen, want iedereen wilde erbij zitten in de eerste rit", legt Van Kerckhove uit op de site van Visma‑Lease a Bike. "Ik voelde me goed, dus ik had er vertrouwen in. De samenwerking vooraan verliep goed en gelukkig bleven we het peloton voor."

Talent Alpecin-Premier Tech voornaamste tegenstander

Het was verrassend dat vier aanvallers hierin slaagden. Hoewel Guus van den Eijnden af en toe een beurt oversloeg, was Van Kerckhove tevreden over de samenwerking. Minder verrassend was dat Van den Eijnden zijn voornaamste tegenstander bleek aan de finish. "In de sprint ging ik op het juiste moment aan en kon ik het net afmaken."

Het scheelde geen haar: de commentatoren waren dan ook niet zeker wie had gewonnen. Toch bleek uiteindelijk dat Van Kerckhove de beste sprint had gereden. "Het is mooi om meteen de openingsetappe te winnen. We zijn hier met een sterke groep renners en zullen er alles aan doen om de leiderstrui in de komende vier etappes te verdedigen."

Dat is meteen een stevige belofte van Van Kerckhove, die tevens de eerste leider in de Alpes Isère Tour is. Het is duidelijk zijn bedoeling om deze rittenkoers te winnen, zoals hij onlangs ook de Flèche du Sud heeft gewonnen. Dat is een rittenkoers van 2.1-categorie: het niveau kan hij dus zeker aan. Ook daar pakte hij eerst een ritzege.

Een ritzege boeken en daarop verder bouwen lijkt het beproefde recept voor Van Kerckhove in deze behoorlijk korte rittenkoersen. Het is alvast opmerkelijk dat hij op 19-jarige leeftijd al in staat is om dit te verwezenlijken. Er was in de Flèche du Sud wel enige controverse, want op de voorlaatste dag reed Visma‑Lease a Bike verkeerd.

Van Kerckhove pakte dit jaar al zeven zeges

De wedstrijdjury besliste echter om Van Kerckhove en zijn ploegmaats in dezelfde tijd te zetten als het peloton. Van Kerckhove behield zo de leiderstrui en stelde een dag later zijn eindzege veilig. Door zijn overwinning in de openingsetappe van de Alpes Isère Tour zit Van Kerckhove dit seizoen reeds aan zeven overwinningen.

Volgend jaar zet hij de stap naar de WorldTour-ploeg van Visma‑Lease a Bike en maakt hij deel uit van het profpeloton. Het is nu al uitkijken tot wat het in Spanje wonende talent in staat zal zijn bij de grote jongens. Hij heeft een contract tot het einde van 2028.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender

Meer nieuws

Veelbelovende UAE-renner moet na kritisch en hard oordeel pijnlijk toegeven hoe het zit

Veelbelovende UAE-renner moet na kritisch en hard oordeel pijnlijk toegeven hoe het zit

21:15
🎥 Vingegaard verdeelt de meningen zwaar... maar snor is weer verleden tijd: "Een van mijn nederlagen"

🎥 Vingegaard verdeelt de meningen zwaar... maar snor is weer verleden tijd: "Een van mijn nederlagen"

19:15
Niet toevallig biedt Vollering weerwerk tegen de kritiek op Giro-renner: "Ik begrijp het"

Niet toevallig biedt Vollering weerwerk tegen de kritiek op Giro-renner: "Ik begrijp het"

18:15
Koers LIVE: Visma-Belg Van Kerckhove klopt Alpecin-talent, Valgren laat EF juichen in de Giro

Koers LIVE: Visma-Belg Van Kerckhove klopt Alpecin-talent, Valgren laat EF juichen in de Giro

17:15
De gedroomde opvolger van Van Aert heeft zich gemeld: "Dan is dat een groot succes"

De gedroomde opvolger van Van Aert heeft zich gemeld: "Dan is dat een groot succes"

15:00
Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident"

Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident"

13:50
Van Aert, Van der Poel of Pogacar? Opvallende veiling van wielertruitjes

Van Aert, Van der Poel of Pogacar? Opvallende veiling van wielertruitjes

13:00
📷 'Lotto Intermarché slaat Belgische dubbelslag'

📷 'Lotto Intermarché slaat Belgische dubbelslag'

12:30
Waarom de Giro-ritzege van Alec Segaert plots aan Eddy Merckx gelinkt wordt

Waarom de Giro-ritzege van Alec Segaert plots aan Eddy Merckx gelinkt wordt

11:30
Renner gaat niet in de aanval en heeft goede reden: "Bronnen bij Visma Lease a Bike"

Renner gaat niet in de aanval en heeft goede reden: "Bronnen bij Visma Lease a Bike"

10:30
🎥 En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan

🎥 En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan

09:53
1
Ploegleider moet op televisie uitleggen waarom zijn ploeg Pellizzari achterliet in bergetappe

Ploegleider moet op televisie uitleggen waarom zijn ploeg Pellizzari achterliet in bergetappe

09:30
Belgisch wielrenner rijdt nog bijna een jaar voor ploeg die eigenlijk niet meer bestaat

Belgisch wielrenner rijdt nog bijna een jaar voor ploeg die eigenlijk niet meer bestaat

08:30
Honger van Visma-Lease a Bike nog niet gestild: Vingegaard wil ploegmaat helpen in de Giro

Honger van Visma-Lease a Bike nog niet gestild: Vingegaard wil ploegmaat helpen in de Giro

07:00
Het wordt bijzonder spannend: Soudal Quick-Step en Magnier hebben geen foutenmarge meer

Het wordt bijzonder spannend: Soudal Quick-Step en Magnier hebben geen foutenmarge meer

26/05
Zit Tadej Pogacar toch in zijn hoofd in de Giro? Jonas Vingegaard is klaar en duidelijk

Zit Tadej Pogacar toch in zijn hoofd in de Giro? Jonas Vingegaard is klaar en duidelijk

26/05
Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn"

Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn"

26/05
1
Vingegaard heeft nu ook ritzege in roze trui beet, strijd om het podium wel nog spannend

Vingegaard heeft nu ook ritzege in roze trui beet, strijd om het podium wel nog spannend

26/05
"Dan was er pas echt iets mis": Vingegaard krijgt steun van landgenoot Pedersen

"Dan was er pas echt iets mis": Vingegaard krijgt steun van landgenoot Pedersen

26/05
Evenepoel bewees al dat het kan: Pogacar doet hoop opnieuw opflakkeren

Evenepoel bewees al dat het kan: Pogacar doet hoop opnieuw opflakkeren

26/05
Eerste stap richting de Tour de France: Olav Kooij kan uitpakken met uitstekend nieuws

Eerste stap richting de Tour de France: Olav Kooij kan uitpakken met uitstekend nieuws

26/05
"Toen ik dat hoorde...": Tim Merlier klaar en duidelijk over nieuwe gemiste kans

"Toen ik dat hoorde...": Tim Merlier klaar en duidelijk over nieuwe gemiste kans

26/05
Lotte Kopecky en Axel Merckx in alle stilte getrouwd

Lotte Kopecky en Axel Merckx in alle stilte getrouwd

26/05
Giro-organisatie trekt stevig van leer tegen Vingegaard en co: "De renners zijn te ver gegaan"

Giro-organisatie trekt stevig van leer tegen Vingegaard en co: "De renners zijn te ver gegaan"

26/05
Thijs Zonneveld begraaft de podiumkansen van deze toprenner, maar die is "daar niet mee bezig"

Thijs Zonneveld begraaft de podiumkansen van deze toprenner, maar die is "daar niet mee bezig"

26/05
Tim Merlier boezemt angst in: "Je moet gewoon weg geraken als je kans wil maken"

Tim Merlier boezemt angst in: "Je moet gewoon weg geraken als je kans wil maken"

26/05
'Italiaan die Tom Pidcock klopte gewild door vier ploegen'

'Italiaan die Tom Pidcock klopte gewild door vier ploegen'

26/05
Pechvogel van UAE Team Emirates in Giro geeft hoopvolle update na valpartij

Pechvogel van UAE Team Emirates in Giro geeft hoopvolle update na valpartij

26/05
Visma-Lease a Bike ziet topper opstaan: "We weten allemaal hoe sterk hij is"

Visma-Lease a Bike ziet topper opstaan: "We weten allemaal hoe sterk hij is"

26/05
Carrièremove in de maak in peloton? "Misschien moet ik me eens een gravelbike aanschaffen"

Carrièremove in de maak in peloton? "Misschien moet ik me eens een gravelbike aanschaffen"

26/05
Jonas Vingegaard praat over einde carrière: "Tot dan zie ik mezelf niet koersen"

Jonas Vingegaard praat over einde carrière: "Tot dan zie ik mezelf niet koersen"

26/05
Oliver Naesen spuwt stevig zijn gal in deze Giro: "Nee, nee, nee!"

Oliver Naesen spuwt stevig zijn gal in deze Giro: "Nee, nee, nee!"

26/05
INEOS grijpt jarenlang naast Remco ... en neemt u nu met nieuw wonderkind mee naar vorig tijdperk Analyse

INEOS grijpt jarenlang naast Remco ... en neemt u nu met nieuw wonderkind mee naar vorig tijdperk

26/05
🎥 Giro-renner voor kopstoot uit koers genomen, maar hij bijt fel van zich af: "Onrechtvaardig"

🎥 Giro-renner voor kopstoot uit koers genomen, maar hij bijt fel van zich af: "Onrechtvaardig"

25/05
José De Cauwer vergelijkt Dries De Bondt ... met voormalig Tourwinnaar

José De Cauwer vergelijkt Dries De Bondt ... met voormalig Tourwinnaar

25/05
Koers LIVE: Visma-Lease a Bike en Fenix-Premier Tech schieten raak in België, De Bondt rijdt podium

Koers LIVE: Visma-Lease a Bike en Fenix-Premier Tech schieten raak in België, De Bondt rijdt podium

25/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Jonas Vingegaard Rasmussen Wout Van Aert Thymen Arensman Mathieu Van Der Poel Dries De Bondt Tadej Pogacar Victor Campenaerts Enrico Zanoncello Tim Merlier Axel Merckx Jay Vine Olav Kooij Thijs Zonneveld Alexander Kristoff Philippe Gilbert Jordi Meeus Daan Soete Wout Poels Eddy Merckx Stan Dewulf

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved