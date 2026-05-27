Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident"

Jan Bakelants zet alles even in perspectief. Het wordt voor Remco Evenepoel een moeilijke opdracht om straks in de Tour Jonas Vingegaard te kloppen, laat staan Tadej Pogačar.

Bakelants stelt in Het Laatste Nieuws zoals iedereen vast dat Vingegaard op weg is om de Giro te winnen. "Met die Giro-eindzege heeft hij toch weer een streepje voor ten opzichte van de andere mannen die Pogačar willen proberen te kloppen, zoals Remco Evenepoel en Paul Seixas." Vingegaard zal aan de Tour beginnen met veel vertrouwen.

Na de Giro zal de Deen drie rittenkoersen gereden hebben en ze ook alle drie gewonnen hebben. "Deels door de tactiek om Pogačar te ontlopen heeft hij mooie koersen gewonnen, waaronder Parijs-Nice en de Ronde van Catalonië." Evenepoel zit dan in een andere situatie: hij won dit seizoen nog geen rittenkoers op WorldTour-niveau.

Vingegaard de tweede beste klimmer

"We kijken er natuurlijk allemaal naar uit of Evenepoel de kloof met Vingegaard op zijn minst kan verkleinen en of Seixas, na wat we in Luik gezien hebben, op dat niveau kan meedraaien, maar de realiteit is dat dat niet evident wordt." Vingegaard zette de voorbije weken de puntjes op de i. "Je kunt er niet omheen dat hij nog steeds de tweede beste klimmer van het peloton is."

Wie niet Pogačar heet en de kloof met Vingegaard niet kan dichten, hoeft zelfs niet te dromen van de Tour-zege. Vingegaard lijkt wel het nodige te doen om zichzelf dezelfde kansen te geven als in 2022 en 2023, toen hij de Tour won. Die Tour-zeges werden voorafgegaan door een sterke voorbereiding, en die is er dit jaar opnieuw.

Voorbereiding Vingegaard ook prima in 2022 en 2023

In 2022 werd Vingegaard tweede in de Tirreno en in de Dauphiné, maar in de Tirreno deed Pogačar ook mee. In 2023 won Vingegaard de Ronde van het Baskenland en de Dauphiné. Het zal moeten blijken of zijn eindzeges in 2026 betekenen dat hij in de Tour Pogačar opnieuw echt het vuur aan de schenen kan leggen.