"Toen ik dat hoorde...": Tim Merlier klaar en duidelijk over nieuwe gemiste kans

Tim Merlier moest in de Antwerp Port Epic tevreden zijn met een tiende plaats. Door een leegloper op een slecht moment maakte hij geen kans meer op de overwinning.

Na drie zeges in de Ronde van Hongarije begon Tim Merlier met vertrouwen aan het pinksterweekend. In de GP Criquielion won hij de sprint van het peloton, maar moest Merlier tevreden zijn met de vijfde plaats.

Een dag later in de Antwerp Port Epic, waar Merlier al drie keer op het podium stond maar nog nooit won, was hij topfavoriet. Maar toen er op veertig kilometer van de streep een kopgroep van negen sterke renners wegreed, zat het geluk niet mee.

Merlier had op zo'n 100 kilometer van de streep al eens moeten wisselen door een kapotte achterrem, op het beslissende moment in de wedstrijd had hij een leegloper. Bij Soudal Quick-Step was er even twijfel, waardoor de kopgroep snel veel voorsprong nam.

"Maar toen ik de namen in de kopgroep hoorde, wist ik hoe laat het was", zegt Merlier bij Het Nieuwsblad.. In die kopgroep zat ook ploegmaat Martin Svrcek, maar de Slovaak had al veel gegeven en niet meer fris genoeg. Hij kon dan ook geen rol van betekenis spelen in de strijd om de dagzege en werd zevende.

Pech nekt Merlier in de Antwerp Port Epic

Merlier moest uiteindelijk toch wisselen van wiel en op dat moment was het over en uit voor het peloton. Op iets meer dan een halve minuut van winnaar Per Strand Hagenes won Merlier wel nog de sprint van het peloton voor plaats tien.





"Ik kan het op zich wel plaatsen. Het algemene gevoel was wel oké. Ik deed wat ik wilde doen." Of dat veel zegt over zijn conditie, dat vond Merlier moeilijker om te beoordelen.

Hij heeft niet kunnen koersen voor de overwinning, waardoor het gevoel altijd anders is. Aan zijn conditie kan Merlier vanaf nu beginnen werken op hoogtestage, waar hij de Tour de France zal voorbereiden.

Programma Tim Merlier

De eerstvolgende koers van Merlier wordt wellicht de Baloise Belgium Tour (17 tot 21 juni), voor de start van de Tour op 4 juli zal Merlier ook nog het Belgisch kampioenschap op de weg in Brasschaat rijden.