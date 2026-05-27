🎥 En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan

De discussie over veiligheid in het wielrennen laaide opnieuw hoog op tijdens de Giro d'Italia. Na klachten van enkele renners van Team Visma Lease a Bike besloot de wedstrijdleiding de tijden vroeger te neutraliseren in een rit richting Milaan.

Klachten tijdens de rit

Tijdens de vijftiende rit trokken onder meer Jonas Vingegaard en Victor Campenaerts naar de wedstrijdleiding om hun bezorgdheid te uiten over het slotparcours in Milaan.

De finale werd door sommige renners als gevaarlijk beschouwd door de stedelijke omloop, enkele bochten en stukken met kasseien of stenen ondergrond. Uiteindelijk besliste de organisatie om de tijden al zestien kilometer voor de finish te neutraliseren.

Die beslissing beïnvloedde ook het koersverloop. De Noor Fredrik Dversnes hield met zijn medevluchters nipt stand tegenover het sprintende peloton.

Philippe Gilbert spaart de renners niet

In Le Peloton op RTL reageerde Philippe Gilbert bijzonder scherp op de tussenkomst van de renners. Volgens hem werd het gevaar overdreven voorgesteld.

“Er was geen enkel gevaar en geen enkele reden om zo’n cinema op te voeren”, fulmineerde Gilbert. De voormalige wereldkampioen vond het opvallend dat renners tijdens de wedstrijd zelf nog veranderingen probeerden af te dwingen.



Volgens Gilbert ontbrak het ook aan respect tegenover de organisatoren, die veel werk hadden gestoken in het stadsparcours in Milaan. Hij stelde zich bovendien vragen bij de houding van sommige renners die enerzijds meer veiligheid eisen, maar anderzijds wel deelnemen aan extreem gevaarlijke wedstrijden. “Ik ben het totaal niet meer eens met die mentaliteit”, klonk het hard.

Kritiek op de organisatie van het wielrennen

Niet alleen Gilbert reageerde scherp. Ook analist Stéphane Thirion haalde stevig uit naar de gang van zaken. “Dan merk je dat wielrennen nog altijd een amateursport is”, zei hij. Volgens Thirion bestaan er binnen het peloton officiële vertegenwoordigers van de renners die zulke zaken vooraf met de organisatie moeten bespreken.

Hij vond het onbegrijpelijk dat de discussie pas tijdens de rit ontstond. “Dat is alsof men tijdens een voetbalmatch beslist om plots een kwartier minder te spelen.”

Verdeeldheid binnen het peloton

De discussie toont opnieuw hoe gevoelig het thema veiligheid geworden is in het moderne wielrennen. Renners eisen steeds vaker aanpassingen aan parcoursen of neutralisaties bij gevaarlijke omstandigheden.

Tegelijk vinden oud-renners en analisten dat het peloton soms te ver gaat in die eisen. Ook Kevin Van Melsen vond dat het signaal verkeerd was.

“Het circuit was helemaal niet gevaarlijk”, stelde hij. Volgens Van Melsen dreigt het problematisch te worden wanneer renners tijdens wedstrijden zelf beginnen bepalen hoe een koers moet verlopen.