Jeroen Deheegher
Vingegaard heeft nu ook ritzege in roze trui beet, strijd om het podium wel nog spannend
Jonas Vingegaard heeft voor de vierde keer een etappe gewonnen in de Giro. Visma-Lease a Bike controleerde opnieuw de hele dag, Vingegaard won voor het eerst ook in de roze trui.

Jonas Vingegaard en Victor Campenaerts hadden vooraf aangekondigd dat Visma-Lease a Bike de korte etappe van 113 kilometer met aankomst op Cari (11,6 km aan gemiddeld 8%) wilde controleren en winnen. 

Vingegaard had al drie etappes gewonnen, maar de Deen wilde in de Giro ook nog een etappe winnen in de roze trui. Een vlucht met onder meer Ciccone, Rubio, Harper en Narvaez kreeg slechts een beperkte voorsprong. 

Gefrustreerde Ciccone, Visma-Lease a Bike voert plan perfect uit

Ciccone pakte enkele keren de volle buit op een beklimming, maar was vooral gefrustreerd dat hij opnieuw geen kans kreeg om een rit te winnen. Toen de voorsprong onder de minuut was gezakt, liet hij dan ook lopen. 

Visma-Lease a Bike bleef een stevig tempo opleggen en daar was Pellizzari het grootste slachtoffer van. De nummer zes van het klassement moest al op meer dan tien kilometer van de streep de andere favorieten laten rijden. 

Stevige voorsprong voor Vingegaard, strijd om podium wel spannend

Het groepje met klassementsrenners werd ook steeds kleiner en op zo'n 6,6 kilometer van de streep viel Vingegaard aan. Gall probeerde nog heel even, maar moest de Deen laten rijden. En Vingegaard nam ook meteen veel voorsprong. 

De Deen liep zo'n minuut uit, achter hem vormde zich een groepje met Gall, Arensman, Hindley, Bernal, Piganzoli en Gee-West. Vingegaard hield zijn minuut voorsprong, Gall won het sprintje om de tweede plaats van Hindley en Arensman. 

In het klassement loopt Vingegaard zo nog verder uit. Gall is nu zijn eerste achtervolger op 4'03", Arensman blijft kort achter hem staan op 4'27". Hindley maakt ook nog kans op het podium en staat op exact vijf minuten. 

Er komen nog twee aankomsten bergop aan, al lijken de komende tweede etappes vooral voor vluchters te zijn. Vrijdag staat de koninginnenrit op het programma, met zo'n 5.000 hoogtemeters op 151 kilometer.  

"Dan was er pas echt iets mis": Vingegaard krijgt steun van landgenoot Pedersen

16:25
Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn"

Jonas Vingegaard praat over einde carrière: "Tot dan zie ik mezelf niet koersen"

Evenepoel bewees al dat het kan: Pogacar doet hoop opnieuw opflakkeren

Eerste stap richting de Tour de France: Olav Kooij kan uitpakken met uitstekend nieuws

"Toen ik dat hoorde...": Tim Merlier klaar en duidelijk over nieuwe gemiste kans

Lotte Kopecky en Axel Merckx in alle stilte getrouwd

Giro-organisatie trekt stevig van leer tegen Vingegaard en co: "De renners zijn te ver gegaan"

Thijs Zonneveld begraaft de podiumkansen van deze toprenner, maar die is "daar niet mee bezig"

Tim Merlier boezemt angst in: "Je moet gewoon weg geraken als je kans wil maken"

'Italiaan die Tom Pidcock klopte gewild door vier ploegen'

Pechvogel van UAE Team Emirates in Giro geeft hoopvolle update na valpartij

Visma-Lease a Bike ziet topper opstaan: "We weten allemaal hoe sterk hij is"

Carrièremove in de maak in peloton? "Misschien moet ik me eens een gravelbike aanschaffen"

Oliver Naesen spuwt stevig zijn gal in deze Giro: "Nee, nee, nee!"

INEOS grijpt jarenlang naast Remco ... en neemt u nu met nieuw wonderkind mee naar vorig tijdperk

🎥 Giro-renner voor kopstoot uit koers genomen, maar hij bijt fel van zich af: "Onrechtvaardig"

Zware slotweek en opvallend verleden: Vingegaard moet nog veel overwinnen om de Giro te winnen

Koers LIVE: Visma-Lease a Bike en Fenix-Premier Tech schieten raak in België, De Bondt rijdt podium

Veerkracht van Van Aert doet Plugge alweer dromen van iets groots met Visma-Lease a Bike

Vingegaard krijgt stevig advies voor slotweek: "Als hij in topvorm naar de Tour wil..."

José De Cauwer vergelijkt Dries De Bondt ... met voormalig Tourwinnaar

Eerste dag in de roze trui: Jonas Vingegaard klaagde stevig bij de jury

Tourbaas Prudhomme kiest zijn meest indrukwekkende Van der Poel-moment

Van Aert heeft de smaak nu helemaal te pakken en klopt zichzelf op de borst

Uitspraak van Tom Pidcock moet Mathieu van der Poel veel zorgen baren

Tim Merlier spreekt ex-baas Lefevere tegen: "Patrick weet dat ook wel"

"Echt bullshit" & "Geen woorden voor": peloton misnoegd over invloed van motoren in de Giro

🎥 Jury van de Giro is onverbiddelijk en zet Italiaan uit de Giro na kopstoot

Alexander Kristoff gaat mooie nieuwe uitdaging aan in het wielrennen

Vingegaard in het roze, máár ploegleider Marc Reef waarschuwt

"Ik zou het verschrikkelijk vinden": opvallend zegeritueel van Vingegaard zorgt voor verdeeldheid

Tour-deelname of niet? Jordi Meeus heeft belangrijk nieuws

🎥 Liefdevol of irritant? Zegeritueel van Jonas Vingegaard roept reacties op

Tom Pidcock pakt uit op de mountainbike, Belgisch succes in Duinkerke

Koers LIVE: de sprintersploegen laten zich verrassen! Fredrik Dversnes profiteert

