Vingegaard heeft nu ook ritzege in roze trui beet, strijd om het podium wel nog spannend

Jonas Vingegaard heeft voor de vierde keer een etappe gewonnen in de Giro. Visma-Lease a Bike controleerde opnieuw de hele dag, Vingegaard won voor het eerst ook in de roze trui.

Jonas Vingegaard en Victor Campenaerts hadden vooraf aangekondigd dat Visma-Lease a Bike de korte etappe van 113 kilometer met aankomst op Cari (11,6 km aan gemiddeld 8%) wilde controleren en winnen.

Vingegaard had al drie etappes gewonnen, maar de Deen wilde in de Giro ook nog een etappe winnen in de roze trui. Een vlucht met onder meer Ciccone, Rubio, Harper en Narvaez kreeg slechts een beperkte voorsprong.

Gefrustreerde Ciccone, Visma-Lease a Bike voert plan perfect uit

Ciccone pakte enkele keren de volle buit op een beklimming, maar was vooral gefrustreerd dat hij opnieuw geen kans kreeg om een rit te winnen. Toen de voorsprong onder de minuut was gezakt, liet hij dan ook lopen.

Visma-Lease a Bike bleef een stevig tempo opleggen en daar was Pellizzari het grootste slachtoffer van. De nummer zes van het klassement moest al op meer dan tien kilometer van de streep de andere favorieten laten rijden.

Stevige voorsprong voor Vingegaard, strijd om podium wel spannend

Het groepje met klassementsrenners werd ook steeds kleiner en op zo'n 6,6 kilometer van de streep viel Vingegaard aan. Gall probeerde nog heel even, maar moest de Deen laten rijden. En Vingegaard nam ook meteen veel voorsprong.



Lees ook... "Dan was er pas echt iets mis": Vingegaard krijgt steun van landgenoot Pedersen ›

De Deen liep zo'n minuut uit, achter hem vormde zich een groepje met Gall, Arensman, Hindley, Bernal, Piganzoli en Gee-West. Vingegaard hield zijn minuut voorsprong, Gall won het sprintje om de tweede plaats van Hindley en Arensman.

In het klassement loopt Vingegaard zo nog verder uit. Gall is nu zijn eerste achtervolger op 4'03", Arensman blijft kort achter hem staan op 4'27". Hindley maakt ook nog kans op het podium en staat op exact vijf minuten.

Er komen nog twee aankomsten bergop aan, al lijken de komende tweede etappes vooral voor vluchters te zijn. Vrijdag staat de koninginnenrit op het programma, met zo'n 5.000 hoogtemeters op 151 kilometer.