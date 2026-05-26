Het wordt bijzonder spannend: Soudal Quick-Step en Magnier hebben geen foutenmarge meer

De strijd om de paarse puntentrui in de Giro wordt nog bijzonder spannend in de slotweek. Paul Magnier is nog altijd leider, maar ziet uitdager Jhonatan Narvaez weer erg dichtbij komen.

Door een vijfde plaats bij de tussensprint en in de sprint pakte Paul Magnier net voor de derde rustdag vijftien punten. Daardoor sprong hij opnieuw naar de leiding in het puntenklassement, voor Jhonatan Narvaez.

Narvaez hijgt opnieuw in de nek van Magnier

De voorsprong van Magnier op Narvaez bleef wel beperkt tot slechts veertien punten. Een dag na de rustdag sprokkelde Narvaez wel opnieuw punten, bij een tussensprint pakte hij de volle buit van twaalf punten.

Daardoor komt de Ecuadoriaanse kampioen opnieuw tot op twee punten van Magnier. De tussensprints zullen dan ook belangrijk worden in de laatste vijf etappes van de Giro voor Soudal Quick-Step.

Tussensprints gunstiger voor Narvaez

In de 17de etappe ligt de tussensprint boven op een beklimming van 4,8 km aan 5%, in het begin van de etappe liggen ook al twee beklimmingen van zo'n 8 kilometer. Voor Magnier wordt het dus onmogelijk om in de ontsnapping te zitten.

Voor Narvaez zou dat wel kunnen lukken, hij kan misschien wel opnieuw de 12 punten pakken en over Magnier springen. In de 18de etappe ligt de tussensprint na 137,5 kilometer na een relatief vlakke aanloop, maar controleren zou Soudal Quick-Step te veel energie kosten.





Vooral omdat de finale voor Magnier dan te zwaar is met de Muro di Ca' del Poggio (1,1 km aan gemiddeld 11.3%) op zo'n 10 kilometer van de streep. Narvaez kan aan de streep dan weer wel sprinten voor de zege met 50 punten voor de winnaar.

Slotrit van de Giro wordt levensbelangrijk voor Soudal Quick-Step en Magnier

Soudal Quick-Step lijkt maar één mogelijkheid te hebben en dat is vol inzetten op de slotrit in en rond Rome. Na 22,5 kilometer ligt er dan een tussensprint en is er nog een massasprint voor de overwinning.

Die 50 punten voor de ritwinnaar worden voor Magnier dan ook levensbelangrijk om de puntentrui veilig te stellen. De 35 punten voor de tweede plaats en de 25 punten voor de derde plaats kunnen ook nog redding brengen.