"Dan was er pas echt iets mis": Vingegaard krijgt steun van landgenoot Pedersen

Jeroen Deheegher
Jonas Vingegaard is op weg naar de eindzege in de Giro en zo zijn trilogie te voltooien. Landgenoot Mads Pedersen denkt alvast dat Vingegaard in juli in de Tour nog beter voor de dag zal komen.

Met drie ritzeges in de roze trui om zijn schouders heeft Jonas Vingegaard de Giro stevig in handen. De Deen heeft ook een comfortabele voorsprong in het klassement, de zware slotweek mag geen probleem vormen voor de Deen. 

De kans is dan ook groot dat Vingegaard deze week de achtste renner in de geschiedenis wordt die drie grote rondes op zijn palmares heeft staan. En dat voor zijn grote rivaal Tadej Pogacar, die de Vuelta nog niet won. 

Pedersen verdedigt Vingegaard over mindere tijdrit

Toch was er wat twijfel over Vingegaard in de Giro, vooral dan over zijn tijdrit. In de vlakke tijdrit van 42 kilometer werd de Deen pas dertiende en kreeg hij drie minuten aan zijn broek van Italiaans kampioen Filippo Ganna. 

Mads Pedersen verdedigt echter zijn landgenoot in zijn podcast Lang Distance. "Als Ganna Vingegaard niet had kunnen verslaan in een tijdrit van ruim veertig kilometer met min vier hoogtemeters, dan was er pas echt iets mis."

In de Tour moet Vingegaard ook niet vrezen voor zo'n tijdrit. Er is een ploegentijdrit van 19 kilometer op dag één in Barcelona, de zestiende etappe is een individuele tijdrit van 23 kilometer met zo'n 450 hoogtemeters. 

Wordt Vingegaard nog beter richting de Tour?

Pedersen ziet ook een verschil tussen Vingegaard in de Giro en in de Tour de voorbije jaren. "Jonas is nog niet in topvorm", stelt Pedersen dan ook. "Hij heeft zeker nog niet de vorm die hij heeft als hij de Tour rijdt."

"Hij moet er nog een schepje bovenop doen, maar ik denk ook dat hij dat gaat doen. Dat komt wel goed", stelt Pedersen nog. Vingegaard hoopt ook zelf dat hij door de Giro te rijden beter zal zijn in de Tour. 

Begin januari verklaarde Vingegaard al dat hij in zijn tweede grote ronde van het jaar betere wattages trapt dan in zijn eerste. De Giro moet hem dus helpen om de strijd aan te gaan met Pogacar in de Tour. 

