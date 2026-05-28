Geen zege voor Visma-Lease a Bike en toch is Vingegaard door het dolle heen: "Ik was zijn held"

Kevin Vanbuggenhout
Jonas Vingegaard is niet alleen dolblij als zijn eigen ploeg Visma-Lease a Bike een succes behaalt. De leider in de Giro gunde Michael Valgren zijn ritzege enorm.

De twee zijn landgenoten, maar er gaat nog wat heel wat anders achter schuil. Vingegaard hoorde woensdag aan de aankomst in Andalo dat Valgren gewonnen had. "Ik ben erg blij voor Michael. Hij heeft veel pech gekend in zijn carrière, dus deze ritzege is een prachtige beloning voor al zijn harde werk", zegt Vingegaard op de site van Visma-Lease a Bike

Wanneer Vingegaard het heeft over de pech van Valgren, dan gaat het over een verschrikkelijke valpartij in 2022. Valgren kwam hard ten val in een afdaling van een rit in de Route d'Occitanie, terwijl hij een selectie probeerde af te dwingen voor de Tour. Het resulteerde in een valpartij die zijn leven vroegtijdig had kunnen beëindigen.

De jeugdvrienden Vingegaard en Valgren

Na zijn verschrikkelijke blessures vroeg Valgren zich af of hij niet moest stoppen met koersen, maar hij raapte zijn moed bijeen en vier jaar later won hij voor het eerst een rit in een grote ronde. Het verbaasde Valgren ook niet dat Vingegaard blij was met zijn zege. Beide renners kennen elkaar heel goed en zijn eigenlijk nog jeugdvrienden.

Volgens In De Leiderstrui vertelde Valgren het volgende over Vingegaard op zijn persbabbel: "Ik was Jonas z'n held, toen hij bij mijn wielerclub kwam fietsen. Ik zou niet zeggen dat we close zijn, maar er is nog wel een vriendschap, sinds we ooit op vakantie gingen met onze families en campers." Best grappig dat ze elkaar nog steeds treffen in de koers.

Eindelijk die ritzege voor Valgren

Ondertussen is Vingegaard uitgegroeid tot een tweevoudig Tourwinnaar die op het punt staat om de drie grote ronden op zijn palmares te hebben. Valgren had al knappe zeges geboekt in de Omloop en de Amstel Gold Race, maar een rit in een grote ronde ontbrak nog op zijn cv. Tot in de Giro van 2026.

