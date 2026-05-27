De gedroomde opvolger van Van Aert heeft zich gemeld: "Dan is dat een groot succes"

Alle wielerliefhebbers zullen zich nog lang herinneren waar ze waren toen Wout van Aert het vingertje in de lucht stak en Parijs-Roubaix 2022 won. Bij Visma-Lease a Bike hebben ze misschien wel al een opvolger in de ploeg.

Het is de wens van Per Strand Hagenes om in de voetsporen van Van Aert te treden. De 22-jarige Noor is een van de grote talenten in het peloton en won pas nog de Antwerp Port Epic. Vorig jaar had hij nog problemen met zijn sinussen, maar met Van Aert en Vingegaard heeft hij rolmodellen om zich heen die laten zien hoe tegenslagen te overwinnen.

Dat werkt zeker aanstekelijk, bekent Hagenes in een gesprek met WielerFlits. "Dat motiveert. Sowieso is het leuk om met de beste renners ter wereld rond te rijden en hen te zien schitteren. Dat toont dat de ploeg slim is, innovatief en dat de trainingen van hoog niveau zijn." Zelf onderhoudt Hagenes ook een goede band met zijn trainer.

In de Antwerp Port Epic heeft Hagenes laten zien dat er een winnaar in hem schuilt, maar hij droomt nog van veel grotere dingen. "Ik maak er geen geheim van dat het ook mijn doel op lange termijn is om Parijs-Roubaix te winnen." Met andere woorden: hij zou graag de opvolger worden bij Visma–Lease a Bike van Van Aert, die dit jaar won in Roubaix.

"Als ik op een bepaald moment in mijn loopbaan dat doel bereik, is dat een groot succes", beseft Hagenes. Niemand weet beter dan Van Aert hoe moeilijk het is om dat ene grote doel te realiseren. Van Aert heeft jarenlang het tevergeefs nagestreefd om Parijs-Roubaix te winnen. Pas in 2026 vielen alle puzzelstukjes op hun plek.

Van Aert schoot raak na vele ereplaatsen

Van Aert werd dertiende in 2018, 22ste in 2019, zevende in 2021, tweede in 2022, derde in 2023 en vierde in 2025. Uiteindelijk was zijn vorm goed genoeg om het te kunnen afmaken. Om hiertoe te komen, moest Van Aert ook teleurstellingen een plek kunnen geven. Dat zal Hagenes in de toekomst ook moeten leren.