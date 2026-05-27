Niet toevallig biedt Vollering weerwerk tegen de kritiek op Giro-renner: "Ik begrijp het"

Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
Actief zijn in de topsport betekent ook omgaan met kritiek. Demi Vollering ziet hoe er ook kritiek komt in de richting van haar landgenoot Thymen Arensman en ze neemt het met duidelijke taal voor hem op.

Laatstgenoemde presteert nochtans uitstekend in de Giro, maar staat bijna nooit de pers te woord. Een paar dagen geleden heeft Vollering zich hierover uitgelaten op LinkedIn. "Hoe meer een atleet perfect gecontroleerd verschijnt in het publiek, hoe meer het beloond lijkt te worden. Ik denk dat dit veel zegt over de wereld waar we vandaag in leven."

De Nederlandse renster vindt dat het medialandschap de laatste jaren veranderd is. "De recente discussies rond Thymen Arensman in de Giro doen me hieraan denken. Vorig jaar sprak hij openlijk en emotioneel over de druk en over mentale moeilijkheden. Dit jaar wordt hij bijna volledig afgeschermd van de media. En eerlijk gezegd… ik begrijp het."

Vollering somt andere atleten op die het mentaal lastig hadden

Sommigen vinden dat het erbij hoort dat je als wielrenner af en toe de tijd vrijmaakt voor een persmoment. Recent waren er wel wat mediaverplichtingen voor hem, maar grotendeels houdt Netcompany INEOS hem juist weg van de pers. "Het doet me denken aan atleten als Naomi Osaka, Simone Biles en Jutta Leerdam", aldus Vollering.

"Andere sporten, andere persoonlijkheden, maar het zijn gelijkaardige gesprekken rond druk, zichtbaarheid, kwetsbaarheid en publieke opinie." Het is niet toevallig dat Vollering zich hierover uitspreekt. Zij zette eerder zelf ook al het thema van mentaal welzijn op de kaart. Ze vindt het juist mooi als renners of rensters zich kwetsbaar opstellen.

Arensman op koers voor Giro-podium


Tijdens de twee vorige edities van de Giro sprak ook Arensman over mentale kwesties en worstelingen. Door het creëren van een grotere afstand tot de pers lijkt hij toch het beste in zichzelf naar boven te halen. Arensman staat momenteel derde en kan voor het eerst het podium van een grote ronde halen.

🎥 Vingegaard verdeelt de meningen zwaar... maar snor is weer verleden tijd: "Een van mijn nederlagen"

19:15
