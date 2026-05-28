Dilemma bij Soudal Quick-Step: Steels zegt waar het op staat over Merlier en Magnier

Bij Soudal Quick-Step zijn ze blij dat Paul Magnier al twee sprints won in de Giro. Tim Merlier, wellicht de snelste man op twee wielen, zit ook nog in de ploeg.

Dat doet de vraag rijzen hoe ze dat binnen het team gaan managen in de toekomst. Op zijn 22ste toont Magnier voor het eerst dat hij ook sprints kan winnen op het allerhoogste niveau, tegen bijvoorbeeld een Jonathan Milan. De Italiaan is al vaak de belangrijkste tegenstander geweest voor Merlier. Wat betekent dat bijvoorbeeld voor de Tour?

Een paar weken geleden stelde ploegleider Tom Steels dat het mogelijk is om zowel Merlier als Magnier aan de start van de Tour te brengen, als het parcours dat toelaat. Steels herhaalt dat bij WielerFlits maar voegt er ook aan toe dat het zeker dit jaar niet zal gebeuren. Merlier is de man die Soudal Quick-Step uitspeelt in de sprints in de Tour.

Het plan met Magnier

Dan blijft de vraag wat ze van plan zijn met Magnier na afloop van de Giro. "Dat hij het nu in de grote rondes kan, zal hem veel vertrouwen geven. Het wordt nu een kwestie van de juiste koersen uit te kiezen, op die manier de juiste flow aan te houden, zodat Paul kan blijven winnen." Het heeft geen zin om hem zomaar te laten meerijden.

"We zullen wedstrijden op zijn programma zetten waarin hij voor de winst kan gaan", belooft Steels. "Voor nu denk ik aan wedstrijden zoals de GP van Plouay in het najaar. Daar moet hij zich kunnen uitleven." Steels twijfelt er niet aan dat Magnier ooit een sterke beurt zal maken in de Tour. "In de toekomst heeft Paul de capaciteiten om daar uit te blinken."

Zeges in Giro hoogtepunten voor Magnier



Sinds Soudal Quick-Step hem in overnam van Trinity Racing bleek al snel dat Magnier een toptalent was, omdat hij een sprints voor overwinningen kan gaan en ook een helling over geraakt. De ritzeges die hij in deze Giro behaalde zijn voorlopig de grootste overwinningen in de nog prille carrière van de Fransman.