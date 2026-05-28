Gloednieuwe uitdaging: veldrittroef Pauwels Sauzen-Altez koerst op de weg voor AG Insurance-Soudal

Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
Gaat opnieuw iemand uit de veldritwereld het ook maken op de weg? Bij Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw laten ze Amandine Fouquenet, hun beste veldrijdster bij de elite, de komende maanden op de weg rijden bij AG Insurance-Soudal.

De 25-jarige Française was het voorbije veldritseizoen een van de grote revelaties. In januari 2026 stapte ze over van Arkéa naar Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw, de ploeg van Jurgen Mettepenningen. Bij Pauwels Sauzen is het de bedoeling om nog aan haar techniek te werken, maar Fouquenet is nu al een van de beste veldrijdsters.

Op de site van Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw staat te lezen bij welk team Fouquenet op de weg zal kunnen rijden. "Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw gaat een samenwerking aan voor het huidige wegseizoen van Amandine Fouquenet bij AG Insurance-Soudal. Ze volgt in de voetsporen van Leonie Bentveld." Dat is een getalenteerde 22-jarige veldrijdster, die wereldkampioene werd bij de U23.

Akkoord tussen Mettepenningen en Foré

Beiden blijven tijdens het veldritseizoen uitkomen voor Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw. Jurgen Mettepenningen en Jurgen Foré, de CEO's van de betrokken ploegen, hebben hierover een akkoord kunnen sluiten. "Deze samenwerking is een belangrijke troef voor de verdere ontwikkeling van Fouquenet en Bentveld in zowel het wegwielrennen als het veldrijden", maakt Mettepenningen zich sterk.

"Ik ben ervan overtuigd dat we komende winter de vruchten van deze samenwerking zullen plukken", concludeert de CEO van de veldritploeg. Het gaat hard voor Fouquenet, want morgen zal ze al voor het eerst aan de start van een wegwedstrijd staan voor AG Insurance-Soudal. Ze neemt deel aan de Bretagne Ladies Tour.

Meervoudig winnares van Superprestige-manches


Zoals reeds vermeld heeft Fouquenet zich in het veldrijden volop bewezen het voorbije seizoen. Ze reed constant in de top tien in de regelmatigheidsklassementen en won zelfs meerdere manches van de Superprestige. Op het WK veldrijden in het Nederlandse Hulst eindigde Fouquenet op een eervolle vijfde plaats. Dat is allemaal dus veelbelovend voor de toekomst. Benieuwd wat ze kan op de weg. 

