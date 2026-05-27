Koers LIVE: Visma-Belg Van Kerckhove klopt Alpecin-talent, Valgren laat EF juichen in de Giro
Een hele belangrijke koersdag breekt aan voor de vluchters in de Giro, want die zijn waarschijnlijk toch al enkele keren gefrustreerd geweest. In de zeventiende rit zouden de vluchters toch voorop moeten kunnen blijven. Fabio Van den Bossche glipte als enige Belg mee. Valgren maakte het af voor EF.
In de finale van de zeventiende Giro-rit volgde de ene aanval na de andere. Zo raakten Rubio en Valgren met zijn tweeën voorop. Er volgde echter nog een klim van iets meer dan twee kilometer. Arrieta maakte in zijn eentje nog de sprong naar de koplopers. In de voorlaatste kilometer sloten ook Vlasov, Leknessund en Caruso aan. Vlak voor het ingaan van de slotkilometer koos Valgren het perfecte moment om op weg te gaan naar de ritzege. Leknessund werd tweede, Caruso derde.
EN EL TEMPLO DE 𝐌𝐄𝐑𝐂𝐊𝐗 𝐘 𝐕𝐀𝐋𝐕𝐄𝐑𝐃𝐄 👑🩷— Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 27, 2026
Con un ataque a un kilómetro de meta, el danés Michael Valgren se lleva la victoria en Andalo con Igor Arrieta y Einer Rubio, que pelearon la etapa hasta los últimos metros#GirodItalia | #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/OkUn3iVaq9
Matisse Van Kerckhove heeft na zijn recente eindzege in de Flèche du Sud de smaak te pakken. In de eerste rit van de Alpes Isère Tour verdedigde hij met medevluchters Lesueur, Van Den Eijnden en Jean een beperkte voorsprong op het peloton. Het peloton kwam te laat op dreef om de vluchters tijdig terug te halen. Het werd een millimetersprint tussen de belofte van Alpecin-Premier Tech en die van Visma-Lease a Bike. Van Kerckhove kon nipt vermijden dat Van den Eijnden hem nog remonteerde: weer winst voor de Belg.
Ooh! Looks like photofinish between Matisse Van Kerckhove and Guus van den Eijnden! #AlpesIsereTour pic.twitter.com/XcOycqEx0Y— Eemeli (@LosBrolin) May 27, 2026
In de zeventiende etappe van de Giro zijn na de klimmetjes de renners in de vlucht zowat helemaal verspreid geraakt. Fabio van den Bossche kon zich niet handhaven in de kopgroep, maar met Gianmarco Garofoli werd Soudal Quick-Step wel nog vooraan vertegenwoordigd. Arrieta zorgde er weer voor dat ook UAE kans maakte op alweer een ritzege.
Bij Red Bull rekenen ze dan weer op Vlasov en Van Dijke die eens voor een succes zouden kunnen zorgen in de schaduw van de klassementsmannen. Heel groot is de voorsprong van de kopgroep echter niet. Zo bestaat de kans dat renners als Van den Bossche nog terugkeren en ook Narvaez zou hiervan kunnen profiteren. Een spannende finale lijkt gegarandeerd.
Zoals verwacht is er een grote ontsnapping tot stand gekomen in de Giro en in deze vlucht slechts één Belg aanwezig: Fabio van den Bossche. De specialist van op de piste is bezig aan zijn eerste jaar bij Soudal Quick-Step en kan nu ook eens tonen wat hij op de weg in zijn mars heeft. Een ex-renner van Quick-Step heeft echter geen zin om in groep rond te rijden.
🇫🇷 To quote Corneille, Rémi Cavagna is currently "seul au monde" #GirodItalia pic.twitter.com/WBLFPOGMgg— Giro d'Italia (@giroditalia) May 27, 2026
Rémi Cavagna lijkt wel alleen op de wereld. De Fransman rijdt in zijn eentje voorop en verdedigt nog een voorsprong tegen de groep van 28 man waar Van den Bossche deel van uitmaakt. Van den Bossche kan misschien ook proberen om zijn ploegmaat Magnier in de puntentrui te houden en Narvaez, die ook weer mee is, ervan te weerhouden om die trui over te nemen.
Leider Jonas Vingegaard is eraan begonnen met reeds vier ritzeges op zak. Mooi voor een renner die toch even ziek was, of niet? "Bwa, er werd veel gezegd over ziek zijn", nuanceert Victor Campenaerts het bij Sporza. "Ik zou het eerder verwoorden als een veredelde verkoudheid die in heel het peloton de ronde deed. Jonas verkeerde nooit in de problemen."
De etappe van vandaag kan misschien iets voor een Belgische smaakmaker à la Toon Aerts zijn? "Het is iets te zwaar", vreest onze landgenoot van Lotto-Intermarché. "In principe moet het morgen meer een rit voor mij zijn. Vanaf kilometer 65 begint het met een opeenvolging van lange en korte klimmen. Die lastige finale is iets te veel van het goede."
Dat wil niet zeggen dat Aerts het al bij voorbaat opgeeft om in de vlucht van de dag te zitten. Het zou dan wel op een redelijk conservatieve manier moeten gebeuren. "Ik ga zeker niet zelf aanvallen. Als er een grote groep vertrekt, probeer ik wel mee te schuiven en dan zijn we misschien toch weer bij de vijftien eersten", sluit hij een goede uitslag niet uit.
Jasper Stuyven is nog zo iemand die de Giro al gekleurd heeft. "Ik ga zeker een oogje in het zeil houden, maar het profiel is niet in mijn voordeel de laatste kilometers. Een Belgisch onderonsje is al enige tijd geleden. De belangen zijn zo groot geworden, elke ploeg heeft zijn tactiek. Het zal ieder voor zich zijn", is Stuyven realistisch.
Stuyven verwacht een slopende etappe, zeker met in het achterhoofd alle inspanningen die reeds geleverd zijn tijdens deze Giro. "Het zal een gevecht zijn voor de ontsnapping en in de finale zullen de benen spreken. Er zijn weinig punten om te recupereren."
