Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn"

Victor Campenaerts had voor de 16de etappe aangekondigd dat Visma-Lease a Bike zou controleren voor Jonas Vingegaard, die graag in de roze trui wilde winnen. En dat kwam ook allemaal uit.

Met al drie ritzeges en de roze trui op zak was het voor Jonas Vingegaard zaak om te verdedigen in de slotweek van de Giro, maar daar dacht de Deen dus anders over. Hij wilde nog eens winnen in de roze trui.

Vingegaard zou zo in de Giro, Tour en Vuelta een etappe hebben gewonnen in de leiderstrui. En dus controleerde Visma-Lease a Bike ook de korte 16de etappe van 113 kilometer, de vierde aankomst bergop in deze Giro.

Op zo'n 6,5 kilometer van de streep liet Vingegaard iedereen achter en won ook zijn vierde etappe in de Giro en zijn eerste in de roze trui. De Deen breidde ook zijn voorsprong op eerste achtervolger Gall uit naar meer dan vier minuten.

Campenaerts ziet uitzonderlijke situatie met Vingegaard

"Dit was heel mooi, als je kan winnen op bestelling is dat fantastisch", zei Campenaerts achteraf bij Eurosport. "Het is zeer uitzonderlijk dat dat nu lukt en het is gewoon genieten dat het nu op die manier lukt."

"We hebben weinig woorden nodig om te zien hoe goed hij is. Het loopt geölied en dat is zeer uitzonderlijk. Daar moeten we ons maximaal bewust van zijn en ook van genieten", stelde Campenaerts nog.



Lees ook... Vingegaard heeft nu ook ritzege in roze trui beet, strijd om het podium wel nog spannend›

Komt er ook nog een vijfde ritzege aan van Vingegaard? "Wie weet. De komende twee dagen zijn nu voor de vluchters en dan bekijken we het wel vrijdag en zaterdag. Dan laat ik het wel weten", besloot Campenaerts nog.

Wint Vingegaard nog een etappe in de Giro?

De honger van Vingegaard en Visma-Lease a Bike lijkt dus nog niet gestild. Vrijdag staat de koninginnenrit op het programma, met zo'n 5.000 hoogtemeters en de aankomst op de Piani di Pezzè 5nkm aan gemiddeld 9.7%). Zaterdag moet de Piancavallo (14.5 km aan gemiddeld 7.8%) twee keer beklommen worden in de laatste 60 kilometer.