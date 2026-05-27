Renner gaat niet in de aanval en heeft goede reden: "Bronnen bij Visma Lease a Bike"

Wout Poels blijft indruk maken in de Giro d'Italia. De ervaren Nederlander van Unibet Tietema Rockets reed dinsdag opnieuw naar een plaats in de top tien, maar opvallend genoeg mengde hij zich niet in de vroege vlucht. Daar had hij een duidelijke reden voor.

Geen aanval in openingsfase

Veel wielerfans verwachtten Poels in de ontsnapping tijdens de zware rit richting Cari in Zwitserland. Toch besloot de 38-jarige renner bewust af te wachten.

“Ik had mijn bronnen bij Visma Lease a Bike gevraagd”, vertelde Poels na afloop aan Eurosport. Volgens hem hadden Sepp Kuss en Victor Campenaerts vooraf aangegeven dat hun ploeg vol voor ritwinst zou gaan.

Daardoor verwachtte Poels een bijzonder hoog tempo in het peloton. “Die zeiden allebei dat ze voor de rit wilden gaan en dat zag je ook meteen toen er gedemarreerd werd.”

Sterke prestatie op Cari-klim

De keuze om niet meteen aan te vallen, bleek uiteindelijk geen slechte beslissing. Poels reed een sterke beklimming en finishte als tweede Nederlander in de top tien. Het was al zijn derde top tien-notering van deze Giro.

“Het was een heel mooie koers”, klonk het tevreden na afloop. Vooral de slotklim lag hem goed. “Ik reed lekker en kon goed pacen.” Ondanks zijn leeftijd toont Poels zich opnieuw competitief tussen de beste klimmers van het peloton. Daarmee bewijst hij dat ervaring nog altijd een belangrijke rol speelt in grote rondes.



Lees ook... 🎥 En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan›

Hulp voor Eulalio

Tijdens de finale werkte Poels nog samen met Afonso Eulálio, de voormalige roze trui. De Nederlander draaide enkele keren mee op kop om het tempo hoog te houden.

Volgens Poels zat daar geen verborgen bedoeling achter. “Eulalio is een aardig jongetje en we praten vaak in koers”, zegt hij lachend. “Als ik dan kan pacen, kun je net zo goed maar paar keer overnemen.”

De goede verstandhouding tussen beide renners zorgde ervoor dat ze samen nog enkele plaatsen konden winnen in de slotfase.

Nieuwe kansen volgen snel

Veel tijd om te recupereren krijgt Poels niet, want in de Giro volgen de kansen elkaar snel op. De Nederlander kijkt alvast vooruit naar de volgende ritten. “We hebben nog wel een week en het gaat wel lekker”, zegt hij optimistisch. Of hij binnenkort toch opnieuw in de aanval trekt, laat Poels voorlopig nog open. “Ik ga het even bestuderen.”