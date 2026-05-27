Kevin Vanbuggenhout
🎥 Vingegaard verdeelt de meningen zwaar... maar snor is weer verleden tijd: "Een van mijn nederlagen"
Jonas Vingegaard gaat weer zonder snor door het leven. De meningen over de snor van de roze trui liepen overigens sterk uiteen.

Toen Vingegaard zich in Cassano d’Adda presenteerde voor de start van de zeventiende Giro-rit, viel het meteen op: er was geen sprake meer van de snor die hij had laten groeien. Het lijkt wel een herhaling van de geschiedenis. Tijdens de Vuelta van vorig jaar liet hij ook een snor groeien, maar op verzoek van zijn vrouw Trine ging die er weer af.

Nu zien we dus een gelijkaardig fenomeen. "Toen ik in de spiegel keek, leek ik wel een tiener die probeerde een snor te laten groeien", vond Vingegaard het zelf geen geslaagde poging. "Het moest dus verdwijnen." Los van zijn mening deden er veel verschillende meningen over de snor de ronde, zoals dat vaak gaat in een grote ronde.

Zelfs binnen één medium kunnen de meningen sterk verschillen. De interviewer van Eurosport vond dat Vingegaard er 'splendid' mee stond, schitterend dus. Bij de Nederlandstalige commentatoren was dat helemaal niet het geval. Zij vonden het eerder onverzorgd. "Het zag er niet uit", was het oordeel van co-commentator Kroon.

Vingegaard zelf sprak erover alsof het een zwaarwichtig feit betrof in plaats van een ludiek gegeven. "Soms moet je een nederlaag accepteren. Dit is een van mijn nederlagen. Zo is het leven soms. Ik accepteer het." Afwachten blijft of hij het nu voor bekeken houdt of dat hij toch nog eens probeert een snor te laten groeien tijdens een grote ronde.

Tijdens de Tour de France weigerden ex-renners als Greg Van Avermaet en Romain Bardet in het verleden hun gezichtsbeharing te verwijderen. Namen als Peter Sagan, Wout van Aert en André Greipel lieten ook al eens een lichte snor staan. Jonas Vingegaard voegt zijn naam de laatste jaren aan dat rijtje toe.

Koers LIVE: Visma-Belg Van Kerckhove klopt Alpecin-talent, Valgren laat EF juichen in de Giro

