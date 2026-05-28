'Sterke prestaties leggen geen windeieren: kopman Oliver Naesen in belangstelling concurrerend team'

Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
Wie sterke prestaties levert op het hoogste niveau, komt in de belangstelling van andere teams te staan. Zo werkt het in het wielrennen. Lidl-Trek zou geïnteresseerd zijn in Felix Gall.

Dat meldt Ciro Scognamiglio, de doorgaans goed geïnformeerde journalist van La Gazzetta dello Sport, op zijn X-pagina. "Informatie van La Gazzetta dello Sport: bronnen vertellen ons in de Ronde van Italië dat Lidl-Trek interesse heeft om Felix Gall, de huidige nummer 2 in het klassement, vast te leggen voor volgend seizoen."

Het is duidelijk wat de Italiaan neerschrijft op sociale media. Lidl-Trek zou bereid zijn om de nodige financiële middelen vrij te maken om Gall aan te trekken. De Oostenrijker heeft de laatste jaren duidelijk vooruitgang geboekt als ronderenner. In de Tour de France indigde hij in 2023 en 2025 respectievelijk op een achtste en vijfde plek."

Gall einde contract bij Decathlon CMA CGM

Momenteel lijkt Gall goed op weg om het podium te halen in de Giro en hij is einde contract. Gall is bezig aan zijn vijfde seizoen bij het team dat nu bekendstaat als Decathlon CMA CGM. Doet die formatie hem straks nog een verbeterd voorstel? Gall is 28 en heeft nog wel wat mooie jaren voor de boeg, maar wordt niet meer gezien als een renner voor de lange termijn.

Lidl-Trek is sowieso nog op zoek naar een extra klassementsrenner. De klassementsman in deze Giro, Derek Gee-West, staat momenteel zesde en lijkt moeilijk nog veel hoger te kunnen mikken. Dit moet in perspectief geplaatst worden. Lidl-Trek haalde vorig seizoen pas Juan Ayuso binnen. Voor hetzelfde geld maakt hij nu het mooie weer in de Giro.

Interesse van Lidl-Trek begrijpelijk

Er mag echter zeker nog een competitieve klassementsrenner bij, want voor het overige heeft Lidl-Trek op dat vlak weinig garanties. De interesse in de ploegmaat van Oliver Naesen is dus begrijpelijk. De toekomst zal uitwijzen of Gall kiest voor een langer verblijf bij Decathlon of andere oorden opzoekt.

