🎥 William Junior Lecerf troeft vier andere kandidaat-winnaars af in boeiend kijkstuk in Overijse

Eens geen onemanshow, maar verschillende renners die meedoen voor de prijzen: de juniorenwedstrijd in Overijse kon zeker boeien. Toch kwam er met William Junior Lecerf een sterke winnaar naar voren. Hij deelde zijn wedstrijd uitstekend in.

Aanvankelijk was het Thibo Del Grosso die het felst van leer trok. Achter de Nederlander vormde zich er een kwartet. Eerst nam Lucas Janssen het meeste initiatief in de achtervolging, nadien Bailey Groenendaal en vervolgens Lecerf. Ook Lukas Vanderlinden maakte deel uit van dit groepje.

Het was de inspanning van Lecerf die de bonus van Del Grosso behoorlijk deed dalen. Lecerf maakte de sprong tot bij de koploper en nam voortvarend over. De renner van Zannata-Galloo schoot uit zijn klikpedaal en kwam in contact met de nadarhekken.

KWINTET ZORGT VOOR SPANNING

Het sein voor Del Grosso om nog eens door te trekken. Lecerf reed in tweede en Groenendaal in derde positie. Dit trio kwam weer bijeen en ook Vanderlinden en Janssen kregen weer moed in de achtervolging. Ook zij maakten de aansluiting: zo werd het een strijd tussen dit kwintet.

Groenendaal moest in de voorlaatste ronde wel terrein prijsgeven. Lecerf vond zijn tweede adem en zette zijn ultieme versnelling in. Dankzij een sterk begin van de laatste ronde reed hij in één ruk veertien seconden bij mekaar. Vanaf dan was Lecerf zegezeker. Vanderlinden finishte als tweede en Janssen als derde. Groenendaal ging Del Grosso nog voorbij.

Bekijk hieronder het interview met de winnaar: