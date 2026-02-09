Broers Roodhooft als schuldige? Grote verontwaardiging bij Bart Wellens

In Middelkerke werd zaterdag de laatste manche van de Superprestige afgewerkt. De ontknoping bij de vrouwen was speciaal en Bart Wellens heeft er toch zijn bedenkingen bij.

Met zeven punten voorsprong op Amandine Fouquenet was de eindzege voor Aniek van Alphen in de Superprestige al bijna binnen voor de start van de slotmanche. Bij winst van Fouquenet moest Van Alphen al buiten de top acht vallen.

Van der Heijden helpt Van Alphen aan eindzege Superprestige

En dat gebeurde zelfs bijna. Van Alphen had een slechte dag en reed tot in de laatste ronde op de negende plaats, Fouquenet deed wat ze moest doen en won de slotmanche van de Superprestige in Middelkerke.

Van Alphen kon toch nog een plaatsje opschuiven, omdat Van der Heijden in de remmen kneep. Van Alphen (Seven Racing) en Van der Heijden (Crelan-Corendon), zijn geen ploeggenoten, maar hun twee ploegen zijn allebei eigendom van de broers Roodhooft.

Wellens kritisch voor wat in Middelerke gebeurde

"Als voor de start van het seizoen gezegd wordt dat er geen vermenging is tussen de verschillende ploegen van de broers Roodhooft, dan kan het niet wat Inge van der Heijden doet", zegt Bart Wellens verontwaardigd bij Het Nieuwsblad.



Een bestraffing voor Van der Heijden of iemand anders kwam er niet. Wellens vreest dan ook dat het in de toekomst nog zal gebeuren. Hij vond het sportief dan ook jammer wat er is gebeurd, het had beter gespeeld kunnen worden.