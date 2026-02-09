'Evenepoel toch in de Ronde van Vlaanderen? Red Bull-BORA-hansgrohe heeft een plan'

Voor Milaan-Sanremo past Remco Evenepoel al zeker. Toch is er nog altijd een waterkans dat hij op 5 april aan de start staat van de Ronde van Vlaanderen.

Programma Remco Evenepoel

Met vijf individuele overwinningen en een gewonnen ploegentijdrit op acht koersdagen is Remco Evenepoel uitstekend begonnen bij zijn nieuwe ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe. Niemand won dit seizoen al meer dan Evenepoel.

Vanaf volgende week rijdt Evenepoel ook de UAE Tour (16 tot 22 februari), daarna vertrekt hij op stage om de Ronde van Catalonië (23 tot 29 maart) voor te bereiden. Een deelname aan Milaan-Sanremo (21 maart) is wel uitgesloten.

Evenepoel reserve voor Ronde van Vlaanderen

En dat leek ook het geval voor de Ronde van Vlaanderen. "Die neen voor de Ronde van Vlaanderen is definitief, we willen risico’s vermijden", zei CEO Ralph Denk half december bij HLN.

Toch is er nog een kans dat Evenepoel toch aan de start staat. Volgens HLN zou Evenepoel eerste reserve zijn voor de Ronde van Vlaanderen bij Red Bull-BORA-hansgrohe. De Ronde wordt op 5 april gereden, een week na de Ronde van Catalonië.

Evenepoel zal dan een goede vorm te pakken hebben door zijn stage, maar zeker is zijn deelname aan de Ronde van Vlaanderen verre van. Die knoop zou pas na de UAE Tour worden doorgehakt, daar wacht een duel met Del Toro.