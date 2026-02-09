Onverwacht vertrek bij Visma-Lease a Bike: grote impact voor Vingegaard

Visma-Lease a Bike heeft na acht jaar afscheid genomen van performance coach Tim Heemskerk. De Nederlander was ook de trainer van Jonas Vingegaard.

Het nieuwe jaar heeft Jonas Vingegaard nog niet veel plezier gebracht. De Deen kwam ten val op training, werd ziek en moest afzeggen voor de UAE Tour. En nu moet hij dus afscheid nemen van zijn trainer Tim Heemskerk.

"Ik merk dat ik de laatste tijd moeite had om mijn creativiteit en passie te blijven inzetten, iets dat voor mij belangrijk is in mijn vak als trainer" zegt Heemskerk. "Dat was voor mij het moment om eerlijk te zijn naar mezelf en naar het team."

"Ik kijk met trots terug op de groei van het team, mijzelf en de renners, onder wie natuurlijk Jonas. De aankomende periode ga ik tijd voor mezelf nemen en nadenken over mijn toekomst", stelt Heemskerk nog.

Wie wordt de nieuwe trainer van Vingegaard?

Mathieu Heijboer, die de leiding heeft van het performance team, reageerde ook op het afscheid van Heemskerk. "We zijn Tim enorm dankbaar voor de bijdrage die hij in de afgelopen jaren heeft geleverd binnen het team."

"Hij heeft een grote rol gespeeld in de ontwikkeling van de trainingsfilosofie die we in onze ploeg hanteren en in het behalen van de sportieve resultaten. De afgelopen periode heb ik veel gesprekken gevoerd met Tim en ik denk dat dit de beste uitkomst is."





Wie de nieuwe trainer wordt van Vingegaard, is nog niet duidelijk. "De renners die Tim onder z’n hoede had, krijgen een andere performance coach binnen de ploeg."