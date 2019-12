CCC begint met veel ambitie aan het nieuwe seizoen: "We willen een monument winnen"

Het Poolse CCC kende een moeilijk debuutseizoen in de WorldTour. Er werd weinig gewonnen en ook de kopmannen waaronder Greg Van Avermaet haalden niet hun allerbeste niveau. In 2020 moet het dan ook beter.

Ploegbaas Jim Ochowicz kwam op maandag met een duidelijk plan naar voren: "We willen heel graag een monument winnen", vertelde hij bij Sporza. "Greg Van Avermaet won al Parijs-Roubaix en ik ben er zeker van dat hij nog zo'n zege aan zijn erelijst kan toevoegen." Het team haalde er ook nog de Italiaan Matteo Trentin bij om Van Avermaet bij te staan: "We hebben met zijn komst meerdere ijzers in de voorjaarsklassiekers. Ik kijk uit naar hoe zij samen zullen rijden en ik denk dat we een agressieve en succesvolle lente zullen beleven."

Naast een monument wil CCC ook scoren in de grote rondes: "We willen heel graag een rit winnen in een grote ronde. Aanwinsten Matteo Trentin, Fausto Masnada en Ilnur Zakarin hebben dat dit jaar ook gedaan. We hopen om in elke grote ronde minstens een etappe te winnen."