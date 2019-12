Movistar haalt voormalig profrenner binnen als nieuwe Head of Performance

Het Spaanse Team Movistar heeft een nieuw lid aan de technische staf toegevoegd. Patxi Vila komt over van Bora-Hansgrohe en wordt de nieuwe Head of Performance.

In een persbericht had Patxi Vila het over zijn rol bij het Spaanse team en de toekomst: "Movistar was voor mij altijd een voorbeeld. Grote renners zoals Miguel Indurain en Pedro Delgado kenden hier de beste jaren uit hun carrière. Nu Movistar kiest voor een nieuwe weg vond ik het een ideaal tijdstip om terug te keren."

Francisco Javier 'Patxi' Vila reed in zijn carrière voor iBanesto, Lampre, De Rosa-Ceraminca Flaminia en Utensilnord-Named. Hij was vooral een goede klimmer en won in 2006 een etappe in Parijs-Nice en eindigde als tweede in het eindklassement na Floyd Landis. De Spanjaard werkte in het verleden al samen met enkele renners die nu bij Movistar actief zijn.