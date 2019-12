📷 Bardiani CSF Faizanè pakt uit met opvallende nieuwe wielershirts

De voorbije jaren deed het Italiaanse Bardiani zich steeds opmerken met enkele opvallende wielershirts. Renners als Domenico Pozzovivo, Sacha Modolo en Sonny Colbrelli schitterden in het blauw en groen/groen-oranje.

Het Procontinentale Bardiani CSF Faizanè kiest in 2020 met paars voor een nieuw kleur. Het tenue zal overwegend paars zijn, het groen zit vooral aan de zijkant en de uiteinden. Op de borst is er een wit vlak voorzien waar de hoofdsponsoren op staan.

De kopman van het team moet in 2020 Enrico Battaglin worden. Hij keert na drie jaar LottoNL-Jumbo en een jaar Katusha terug op het oude nest. In 2013 en 2014 won hij voor Bardiani nog telkens een etappe in de Ronde van Italië.