Tip voor broers Roodhooft: Herygers ziet perfecte match

De Française Amandine Fouquenet deed het de afgelopen weken goed in het veld. Toch heeft ze nog geen ploeg gevonden voor volgend jaar.

Met een derde plaats in Namen, een tweede plaats in Flamanville en een overwinning in Heusden-Zolder deed Amandine Fouquenet (24) het de voorbije weken uitstekend In Gavere werd ze ook knap tweede.

Toch dreigt Fouquenet over een week met een trui zonder sponsors te moeten rijden, want haar ploeg Arkéa-B&B Hotels stopt op 31 december. En de Française heeft nog altijd geen nieuwe ploeg gevonden.

Herygers ziet Fouquenet passen bij broers Roodhooft

Met haar goede resultaten in de cross zou het toch moeten lukken om een ploeg te vinden? "Misschien moet ze toch maar eens bij Roodhooft gaan aankloppen", zei Paul Herygers bij VRT1 tijdens de live-uitzending van de Wereldbeker in Gavere.

"Daar hebben ze een wegploeg én houden ze van vrouwen die kunnen crossen. Zij is toch iemand specifiek, die past in die ploeg. En een Franse erbij, met onder meer de Tour." Herygers ziet het dus wel zitten.



Bij Fenix-Premier Tech, de vrouwenploeg van de broers Roodhooft, zouden op dit moment zo'n zestien rensters onder contract staan, één minder dan vorig jaar. Het aflopende contract van Julie De Wilde zit daar echter nog niet bij.