Geen derde wereldtitel: Kopecky verklaart forfait voor WK in Rwanda

Na twee wereldtitels op rij op de weg, paste Lotte Kopecky dit jaar voor het WK wielrennen. Na een moeilijk seizoen was ze mentaal niet klaar om te starten.

In 2023 werd Lotte Kopecky een eerste keer wereldkampioene op de weg in Glasgow, vorig jaar in Zürich volgde ze zichzelf op. Met twee wereldtitels staat Kopecky ook in de top tien aller tijden bij de vrouwen. 

Een derde wereldtitel kwam er dit jaar niet, Kopecky kwam ook niet aan de start op het WK in Rwanda. Het parcours was ook niet helemaal op haar maat, maar Kopecky had ook nog andere beslommeringen. 

Kopecky mentaal en fysiek niet klaar voor Rwanda

"Na de Giro en de Tour had ik het mentaal best moeilijk", zegt Kopecky bij Sporza. In de Giro moest Kopecky opgeven, in de Tour moest ze haar ambities voor het klassement na de eerste etappe opbergen. 

Kopecky had ook niet meer het gevoel dat ze er bovenop kwam en ze was ook een beetje klaar met meningen van andere mensen. En ook op fysiek vlak ging het niet zo goed met Kopecky. 

Lees ook... "Vergeet het!": Lotte Kopecky wil er niet meer van weten
"In Rwanda gaf ik me een kans als ik 200 procent zou geweest zijn, maar ik wist dat dat niet kon. Moet je dan gaan om - zoals ik het zag - af te gaan? Dat zag ik niet zitten." En dus kwam ze niet aan de start in Rwanda. 

Lotte Kopecky

