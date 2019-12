Julian Alaphilippe bedankt ploegmaats voor het afgelopen seizoen met duur horloge

2019 was opnieuw een topjaar voor de Franse puncher Julian Alaphilippe. Hij besloot om na een uitstekend seizoen iets terug te geven aan zijn ploegmaats.

Julian Alaphilippe won in 2019 onder meer de Strade Bianche, Milaan-San Remo, de Waalse Pijl en twee etappes in de Ronde van Frankrijk. De kopman van Deceuninck-Quick Step besloot nu om zijn meest trouwen helpers een cadeau te geven. Ze kregen een Montblanc-horloge in een gepersonaliseerd doosje.

Het is niet voor het eerst dat een kopman van Deceuninck-Quick Step zijn ploeggenoten een beloning geeft. Vorig jaar kocht Yves Lampaert zijn 7 ploegmaats een zitmaaier van John Deere. Niki Terpstra beloonde zijn ploeggenoten na zijn overwinning in de Ronde van Vlaanderen met een Rolex-horloge.