Matteo Trentin is nieuwe kopman bij CCC na Van Avermaet: "We vullen elkaar goed aan"

Het zal zijn eerste seizoen zijn in de oranje kleuren van het CCC Team. Matteo Trentin is naast Greg Van Avermaet de nieuwe kopman bij de Zwitserse formatie, maar daar lijkt hij niet mee te zitten.

Matteo Trentin (30) zal in de eendagskoersen samen met Greg Van Avermaet strijden voor het podium. Twee kopmannen voor de prijs van één. Maar de Italiaan blijft er nuchter onder. "Nu kunnen we samen naar de finish gaan", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

"Vorig seizoen hadden we vaak niemand meer aan het einde van de race. We kunnen elkaar aanvullen. Bij Quick Step gebeurde dat vaak. Als er iemand aanging, trok de rest mij mee of vice versa. Nu kan dat ook gebeuren."

Wie van de twee?

Voor Van Avermaet is het duidelijk. Hij is de onbetwiste kopman. "Daar praten we niet over. We zullen geen opofferingen moeten maken want het systeem zal draaien zoals ik net heb uitgelegd. Met Milaan-Sanremo maak ik mijn hoofddoel. Hopelijk is de Poggio tegen dan in orde. Maar wij Italianen regelen dat wel. Zoals gewoonlijk de avond voordien, waarschijnlijk."