Veiling van onder meer truitje Evenepoel in Asse woensdagavond voor Warmste Week

Na al zijn prestaties uit het voorbije wielerjaar kan een truitje van Remco Evenepoel wel wat opleveren. Zeker als het een gesigneerd is. Woonzorgcentrum Hingeheem in Asse kon zo'n exemplaar bemachtigen om dan te gaan veilen voor het goede doel.

Het truitje van Evenepoel zal één van de artikels zijn waarop geboden kan worden tijdens de Warmste Veiling van woensagavond 18 december in Asse. Het is een activiteit die het woonzorgcentrum op touw zette om in het kader van de Warmste Week zoveel mogelijk geld in te zamelen.

De veiling zal doorgaan in het rusthuis zelf en vat woensdag aan om 18u. Geïnteresseerden, allen daarheen. Naast het truitje van Evenepoel zal er ook een gesigneerd shirt van Jasper De Buyst van Lotto Soudal geveild worden, net als truitjes van verschillende andere sporters.