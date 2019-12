Zico Waeytens over nieuwe carrièrestap: "Sparren tegen Delfine Persoon? Ik zal slaag krijgen"

Na een verdienstelijke wielercarrière bij Topsport Vlaanderen, Team Sunweb, Vérandas Willems-Crélan en Cofidis besloot Waeytens op 28-jarige leeftijd om zijn fiets aan de haak te hangen. Hij koos nu voor een carrière als bokser.

Waeytens had het bij Sporza over zijn carrièrewending: "De laatste maanden had ik last van een hernia en hoorde ik niks meer van de ploeg (Cofidis). Als alles goed gaat hangen ze allemaal rond je, maar als het minder gaat word je aan de kant gezet. Ik kreeg enkel nog een mailtje van de ploeg dat ik mijn fiets moest inleveren anders gingen ze een maand salaris afnemen."

Zico Waeytens ging samenwerken met Filiep Tampere, de coach van Delfine Persoon. Tampere ziet potentieel: "Misschien kan hij op termijn voor de Belgische titel vechten. Hij moet dan wel dezelfde motivatie behouden die hij nu heeft." Sparren tegen Persoon zit er voorlopig nog niet in: "Ik zou wel durven, maar ik denk dat ik slaag zou krijgen", sloot Waeytens af.