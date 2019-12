Primoz Roglic gaat Vuelta-titel niet verdedigen in 2020, Kruijswijk kopman bij Jumbo-Visma

Komende zomer zal Primoz Roglic zijn Vuelta-titel niet verdedigen. De Sloveen richt zich volledig op een andere grote ronde. De Nederlander Steven Kruijswijk zal in eigen land als kopman van Jumbo-Visma starten.

Steven Kruijswijk reageerde op de teamwebsite over zijn plannen: "Ik denk dat het een mooie kans is om op het podium van de Vuelta te komen. Elke grote ronde die in Nederland start, heeft wat extra's voor ons. De etappes naar de Tourmalet en de Angliru kijk ik echt naar uit. Het zijn beklimmingen die ik ken en die mij goed liggen", vertelde Kruijswijk. De Nederlander werd in 2018 al eens vierde in de Ronde van Spanje.

De Sloveen Primoz Roglic zal de Spaanse rittenkoers waarschijnlijk overslaan. Jumbo-Visma laat vrijdag tijdens de teampresentatie weten waar alle grote kopmannen zullen rijden. Het is dus nog de vraag wie de Tour rijdt: Dumoulin of Roglic?