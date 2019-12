Spektakel gegarandeerd tijdens de Vuelta van 2020: Tourmalet en Angliru op het programma

Dinsdagavond is in Madrid het parcours van de 75e Ronde van Spanje voorgesteld. De renners zullen beginnen in Nederland en eindigen drie weken later in de Spaanse hoofdstad Madrid. En ja, zoals altijd lijkt het opnieuw een echt parcours voor de echte klimmers.

Klimmen, klimmen en nog eens klimmen. In de zomer van 2020 krijgen we in elk geval een loodzware Ronde van Spanje te zien. Het peloton trekt eerst naar Nederland, in Utrecht staat er namelijk een ploegentijdrit van 23 kilometer op het programma. De renners blijven drie dagen op Nederlands grondgebied waarna er meteen een eerste rustdag volgt.

Een rustige aanloop krijgen de renners in Spanje absoluut niet. De week wordt afgesloten met een rit over de Pourtalent, de Aubisque en een finish boven op de Tourmalet. In de tweede week mogen de klimgeiten opnieuw oorlog maken op de mythische en slopende Angliru. In de slotweek is er nog een tijdrit van 33,5 kilometer met het nodige klimwerk in, een zware aankomst bergop op La Covatilla en uiteraard de slotrit naar Madrid.