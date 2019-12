Degenkolb: "Gevoel dat ik zelfde kracht kan ontwikkelen als in 2015 toen ik Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix won"

John Degenkolb rijdt in 2020 voor Lottto Soudal. De Duitser heeft enkele moeilijke jaren achter de rug.

“2019 was niet mijn allerbeste seizoen, maar tenminste redelijk... los van de naakte resultaten”, vertelde hij tegenover Het Laatste Nieuws. “Maar in 2018 sukkelde ik van de ene ziekte in de andere valpartij. Dat was in 2018 gelukkig niet meer zo."

“Ik besef dat ik niet meer zo snel ben als enkele jaren geleden. Al ben ik er wel van overtuigd dat ik in de klassiekers nog steeds voor een paar mooie zeges moet kunnen gaan.”

Degenkolb kwam in januari 2016 zwaar ten val toen hij samen met enkele ploegmaats werd aangereden. Een valpartij waar hij lang de gevolgen van droeg.

“Ik kijk niet meer achterom, enkel nog vooruit”, aldus Degenkolb. “Ik heb het gevoel dat ik opnieuw dezelfde kracht kan ontwikkelen als in mijn topjaar 2015, toen ik Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix won. Alleen... moeten alle puzzelstukken eens op de juiste plaats vallen.”